جوانا جاينز لديها حل مبتكر لزراعة حبوب الصفير

تعرف جوانا جاينز شيئًا أو اثنين عن الحدائق، وأكثر من ذلك عن حيل الحدائق. تتألق خبرتها النباتية في معظم المشاريع المنزلية، ولكن بشكل خاص في الموسم الخامس، الحلقة 12 من “Fixer Upper” (عبر HBO Max)، عندما أنشأت تعريشة فريدة لزراعة نباتات الفاصولياء الزنابق (Lablabpurpureus). طريقة جاينز هي فكرة حديقة عمودية تمثل الحل الأمثل لمساحة الحديقة المحدودة والفاصوليا السعيدة. في الأساس، قامت ببناء تعريشة خاصة بها لكي تجلس الكروم بشكل جيد ضد الهيكل وحوله. تنمو حبوب الصفير، التي تُزرع عادةً على شكل نباتات سنوية، بسرعة خاصة، حيث يصل طولها إلى حوالي 10 إلى 20 قدمًا في موسم نمو واحد. يعد تصميم Gaines حلاً موثوقًا به، حيث إنه قادر على دعم طول هذه الكروم دون التعامل مع الكثير من الفائض.

إذا كان هذا النهج يبدو مثيرًا للاهتمام، فقم بزراعة حبوب الصفير الخاصة بك عن طريق بناء خيمة في الفناء الخلفي لمنزلك. يستخدم جاينز خشب الأرز للتعريشة، ولكن يمكنك الاستفادة من أنواع الأخشاب الأخرى التي يمكنها مقاومة معظم أنواع الظروف الجوية، أي خشب صلب بشكل أساسي. قم ببناء تعريشة بسيطة باستخدام ثلاثة فروع خشبية من نفس الحجم. تأكد من دفع أطراف حصصك إلى التربة بالأسفل، وتشكيلها على شكل مثلث في الأعلى، متباعدًا بحوالي 18 بوصة عن بعضها البعض في الأسفل (أو أوسع إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الثبات في منطقة عاصفة). تأمين الجزء العلوي مع خيوط الحديقة الثقيلة.