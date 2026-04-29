جوانا جاينز لديها حل مبتكر لزراعة حبوب الصفير

تعرف جوانا جاينز شيئًا أو اثنين عن الحدائق، وأكثر من ذلك عن حيل الحدائق. تتألق خبرتها النباتية في معظم المشاريع المنزلية، ولكن بشكل خاص في الموسم الخامس، الحلقة 12 من “Fixer Upper” (عبر HBO Max)، عندما أنشأت تعريشة فريدة لزراعة نباتات الفاصولياء الزنابق (Lablabpurpureus). طريقة جاينز هي فكرة حديقة عمودية تمثل الحل الأمثل لمساحة الحديقة المحدودة والفاصوليا السعيدة. في الأساس، قامت ببناء تعريشة خاصة بها لكي تجلس الكروم بشكل جيد ضد الهيكل وحوله. تنمو حبوب الصفير، التي تُزرع عادةً على شكل نباتات سنوية، بسرعة خاصة، حيث يصل طولها إلى حوالي 10 إلى 20 قدمًا في موسم نمو واحد. يعد تصميم Gaines حلاً موثوقًا به، حيث إنه قادر على دعم طول هذه الكروم دون التعامل مع الكثير من الفائض.
إذا كان هذا النهج يبدو مثيرًا للاهتمام، فقم بزراعة حبوب الصفير الخاصة بك عن طريق بناء خيمة في الفناء الخلفي لمنزلك. يستخدم جاينز خشب الأرز للتعريشة، ولكن يمكنك الاستفادة من أنواع الأخشاب الأخرى التي يمكنها مقاومة معظم أنواع الظروف الجوية، أي خشب صلب بشكل أساسي. قم ببناء تعريشة بسيطة باستخدام ثلاثة فروع خشبية من نفس الحجم. تأكد من دفع أطراف حصصك إلى التربة بالأسفل، وتشكيلها على شكل مثلث في الأعلى، متباعدًا بحوالي 18 بوصة عن بعضها البعض في الأسفل (أو أوسع إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الثبات في منطقة عاصفة). تأمين الجزء العلوي مع خيوط الحديقة الثقيلة.
حلول أخرى لزراعة حبوب الصفير بكفاءة
تعد تعريشة الخيمة التي صممتها جوانا جاينز استثنائية، نظرًا لأن تصميمها ينافس الآخرين من نوعها. بدلاً من استخدام الأوتاد الرفيعة، يختار جاينز أعمدة خشبية ثقيلة لمزيد من الثبات وطول العمر. ومع ذلك، إذا كنت تقوم ببناء تعريشة مماثلة، فقد تفكر في تصميم خيمة نموذجية مصنوعة من الخيزران، حيث قد يكون من الأسهل الحصول عليها من المصدر. مهما كان ما تستخدمه، فهذه فكرة خارجية ستعمل على تجديد مساحتك ونصيحة معتمدة من شركة Gaines لإضافة شخصية إلى حديقتك. توفر التعريشات ميزات رائعة للفناء، مثل إضافة نقطة محورية واضحة للمساحة بالإضافة إلى كونها دعمًا جيدًا لأشجار الفاصولياء الطويلة المتعرجة.
عند التخطيط للتعريشة، من المهم مراعاة التصميم، حيث قد يبدو هذا النمط ضخمًا ولن يعمل على الجدران المسطحة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن بناء واحدة بنفسك يمكن أن يقودك إلى جميع أنواع الأشكال والأحجام للحصول على تعريشة جيدة. على سبيل المثال، التعريشة المستوحاة من السلم طويلة وفعالة بما يكفي لنمو الكروم الزنابق عليها. اصنعها بنفسك عن طريق أخذ قطعتين خشبيتين طويلتين ونحيلتين لجانبيك، وتثبيت قطع خشبية قصيرة بينهما، مع المباعدة بينهما بقدر ما تريد. ازرع البذور في أسفل هذا الهيكل، وسوف تنمو للأعلى بشكل طبيعي. إذا كنت تشتري واحدة، ففكر في أشكال مثيرة للاهتمام مثل Birdcage Shape Garden Arch Trellis. إنه مصنوع من المعدن وطويل بما يكفي لنباتات مثل حبوب الصفير.