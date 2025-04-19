جوانا جينز تكشف عن بديل باكسبلاش بلاط بديل يغير مطبخك

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غالبًا ما يربط بلاط باكسبلاش كونترتوب وخزانات وألوان الجدار معًا كجزء من مخطط تصميم المطبخ. كما أنه يحمي الجدار خلف موقدك من البقع والشحم الذي قد يتسبب في تلف الطلاء. من الواضح أن البلاط هو خيار تصميم رائع ل backsplash المطبخ. ومع ذلك ، لا تنسى أنه بالتأكيد ليس الخيار الوحيد. كشفت نجم HGTV Joanna Gaines النقاب عن بديل باكسبلاش المطبخ الأنيق الذي سيحول مطبخك بطريقة أكثر فريدة. انتقلت غينز إلى موقعها على شبكة الإنترنت لماغنوليا لتكشف أنها قامت بتركيب باكسبلاش مصنوعة من الكوارتزيت البيضاء كجزء من تحول المطبخ في الموسم الخامس ، الحلقة 1 من العرض.
وقال جينز في منشور مدونة مشتركة إلى Magnolia.com: “هناك العديد من خيارات البلاط هناك ، لكن تذكر أنه لا يجب أن تقتصر على استخدام البلاط لمجرد backsplash”. “هنا ، استخدمنا ماكابوس أبيض مصقول الكوارتزيت مع وجود أغطية أفقية. هذا الحجر يعوض عن الشعور الريفي للميزات الخشبية في الغرفة وتجلب نظرة حديثة إلى المطبخ. أحب أن يضيف نسيجًا دون التنافس مع بقية تفاصيل التصميم في الفضاء.” إذا نظرت إلى صور النتائج النهائية ، فسترى أن Macabus Quartzite backsplash الأبيض المصقول يكمل عناصر التصميم المحيطة بشكل جميل ، ولن نلومك على اختيار فكرة باكسبلاش الإبداعية هذه على البلاط.
اختارت Gaines macabus backsplash أبيض
يمكن شراء Guines الحجرية المذهلة المثبتة في عدد قليل من الأصناف المختلفة إذا كنت مهتمًا بإعادة إنشاء المظهر. على سبيل المثال ، تبدو لوح الكوارتزيت الأبيض المصقول التي تباع بواسطة Marble Systems ، على سبيل المثال ، مشابهة لبرد باكسبلاش بارد في الصور الموضحة على موقع Magnolia. إذا كان يناسب ميزانيتك ، فيمكنك شراء مادة مماثلة وجعل محترفين يقومون بتثبيتها خلف موقدك وأسطح كونترتوب. فقط ضع في اعتبارك أن Macabus الكوارتزيت الأبيض ليس بالضرورة صديقًا للميزانية.
للرجوع إليها ، تتراوح الألواح التي تباع من قبل Marble and Granite ، Inc. إذا كنت بحاجة إلى بديل صديق للمحفظة ، فلديك خيارات أخرى. يمكنك تطبيق ورقة اتصال قشر واللاصطدام التي تشبه Gaines الكوارتزيت المستخدمة. ومع ذلك ، فإن هذا لن يعمل إلا إذا لم تكن هناك بالفعل مادة محكم مثبتة كبلاش باكسبلاش في مطبخك ، لأن أي خطوط الجص أو التلال ستظهر من خلال هذه النهاية. إذا قمت بتثبيت بلاط ، ستحتاج إلى إزالة Packsplash المطبخ مسبقًا مسبقًا. إذا كنت ترغب في السير في هذا الطريق ، ففكر في تعبئة ورق الجدار الرخامي اللامع العملي. نأمل أن تكون قادرًا على تنفيذ أحد هذه الخيارات لتأسيس الترفيه الخاص باختيار تصميم المطبخ غير المتوقع لـ Gaines.