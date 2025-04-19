جوانا جينز تكشف عن بديل باكسبلاش بلاط بديل يغير مطبخك

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غالبًا ما يربط بلاط باكسبلاش كونترتوب وخزانات وألوان الجدار معًا كجزء من مخطط تصميم المطبخ. كما أنه يحمي الجدار خلف موقدك من البقع والشحم الذي قد يتسبب في تلف الطلاء. من الواضح أن البلاط هو خيار تصميم رائع ل backsplash المطبخ. ومع ذلك ، لا تنسى أنه بالتأكيد ليس الخيار الوحيد. كشفت نجم HGTV Joanna Gaines النقاب عن بديل باكسبلاش المطبخ الأنيق الذي سيحول مطبخك بطريقة أكثر فريدة. انتقلت غينز إلى موقعها على شبكة الإنترنت لماغنوليا لتكشف أنها قامت بتركيب باكسبلاش مصنوعة من الكوارتزيت البيضاء كجزء من تحول المطبخ في الموسم الخامس ، الحلقة 1 من العرض.

وقال جينز في منشور مدونة مشتركة إلى Magnolia.com: “هناك العديد من خيارات البلاط هناك ، لكن تذكر أنه لا يجب أن تقتصر على استخدام البلاط لمجرد backsplash”. “هنا ، استخدمنا ماكابوس أبيض مصقول الكوارتزيت مع وجود أغطية أفقية. هذا الحجر يعوض عن الشعور الريفي للميزات الخشبية في الغرفة وتجلب نظرة حديثة إلى المطبخ. أحب أن يضيف نسيجًا دون التنافس مع بقية تفاصيل التصميم في الفضاء.” إذا نظرت إلى صور النتائج النهائية ، فسترى أن Macabus Quartzite backsplash الأبيض المصقول يكمل عناصر التصميم المحيطة بشكل جميل ، ولن نلومك على اختيار فكرة باكسبلاش الإبداعية هذه على البلاط.