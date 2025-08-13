جوانا جينس عبقرية اختراق لاختيار التشطيبات الصعبة الصحيحة

عندما يكون لديك كتلة Designer ، يمكن القول أنه لا يوجد مصدر إلهام أفضل من خبير التصميم الداخلي ونجم HGTV Joanna Gaines. بين عروضها المختلفة وعقدين من تجربة التصميم ، من السهل معرفة سبب كونها محترفة بالنسبة للكثيرين الذين يتطلعون إلى رفع أسلوبهم ، خاصة عند العمل على التفاصيل الصعبة. فيما يتعلق باختيار التشطيبات الصلبة المناسبة ، شاركت Gaines في اختراق بسيط ورائع في تصميم منزلها الرئيسي الذي تستخدمه لإنتاج نتائج موثوقة – العمل من الألف إلى الياء ، بدءًا من اختيار الأرضيات قبل الانتقال إلى الجدران والتقليم والسقف ، وأخيراً ، تركيبات الإضاءة.

هناك الكثير الذي يذهب إلى اختيار أسلوب التصميم المثالي لمساحتك ، واحدة تعكس شخصيتك مع التفاصيل الداخلية التي تلتقط شعورًا محددًا بالمنزل. ما نوع الجمالية التي تريد تأسيسها؟ هل هو أنيق ومعاصر ، أم أنك أكثر في ديكور ريفي؟ فكر في نوع القصة التي تريد سردها. يمكن أن تساعد الأرضيات الخاصة بك في نقل تلك الرسالة. تجعل الأرضيات الخشبية الدافئة مساحة تشعر أنها مريحة وجذابة ، على سبيل المثال ، في حين أن البلاط الرخامي يثير الأناقة البسيطة. إن اتخاذ قرار بشأن الألوان والقوام وأنواع الأرضيات التي تنشئ حيوية المنزل يمكن أن تجعل عملية تحديد نوع التغطية على الجدار وأنماط صب وميزات التشطيب أكثر سلاسة.