جوانا جينس عبقرية اختراق لاختيار التشطيبات الصعبة الصحيحة

عندما يكون لديك كتلة Designer ، يمكن القول أنه لا يوجد مصدر إلهام أفضل من خبير التصميم الداخلي ونجم HGTV Joanna Gaines. بين عروضها المختلفة وعقدين من تجربة التصميم ، من السهل معرفة سبب كونها محترفة بالنسبة للكثيرين الذين يتطلعون إلى رفع أسلوبهم ، خاصة عند العمل على التفاصيل الصعبة. فيما يتعلق باختيار التشطيبات الصلبة المناسبة ، شاركت Gaines في اختراق بسيط ورائع في تصميم منزلها الرئيسي الذي تستخدمه لإنتاج نتائج موثوقة – العمل من الألف إلى الياء ، بدءًا من اختيار الأرضيات قبل الانتقال إلى الجدران والتقليم والسقف ، وأخيراً ، تركيبات الإضاءة.
هناك الكثير الذي يذهب إلى اختيار أسلوب التصميم المثالي لمساحتك ، واحدة تعكس شخصيتك مع التفاصيل الداخلية التي تلتقط شعورًا محددًا بالمنزل. ما نوع الجمالية التي تريد تأسيسها؟ هل هو أنيق ومعاصر ، أم أنك أكثر في ديكور ريفي؟ فكر في نوع القصة التي تريد سردها. يمكن أن تساعد الأرضيات الخاصة بك في نقل تلك الرسالة. تجعل الأرضيات الخشبية الدافئة مساحة تشعر أنها مريحة وجذابة ، على سبيل المثال ، في حين أن البلاط الرخامي يثير الأناقة البسيطة. إن اتخاذ قرار بشأن الألوان والقوام وأنواع الأرضيات التي تنشئ حيوية المنزل يمكن أن تجعل عملية تحديد نوع التغطية على الجدار وأنماط صب وميزات التشطيب أكثر سلاسة.
كيفية اختيار التشطيبات الصلبة من الألف إلى الياء
إن النهج الأولي هو الاختراق الذي تم تجربته من جينز الذي استخدمته في العديد من تجديداتها لجمع غرفة معًا. يبدأ العديد من الخبراء بالأرضيات قبل أن ينتهي الجدار لأنه ، سواء كنت ترسم أو تثبيت ألواح أو خلفية ، فأنت أقل عرضة للتلف جدرانك. نظرًا لأنه عنصر أساسي في كثير من الأحيان يربط غرفة واحدة في اليوم التالي ، فمن المنطقي أيضًا الحصول على نمط الأرضية الذي تريده بالضبط دون الشعور بالاحترام من خلال التشطيبات الصعبة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تساعدك الطريقة على تصور أفضل القوام والظلال والحركة التي ستكمل أرضياتك المحددة. يمكنك أن ترى القيمة في نهج Gaines حيث تتكشف ، كما هو الحال في الموسم الأول ، الحلقة 5 من عرض شبكة Magnolia “Mini Reni” (مفصلة على مدونة Magnolia) ، حيث صممت استوديو Mudroom and Art من نقطة الصفر. مع وضع “Moody” و “وظيفي” و “ساحر” في الاعتبار ، بدأت بالأرضيات ، باستخدام بلاط الأسمنت مع نمط متقلب للشعور الخالد.
من هناك ، تعاملت Gaines مع الخزانة الطويلة التي تصطف على الجدران ، باستخدام ظل الطلاء الأزرق لمساحة داكنة ومزاجية. تضيف خلفية الأزهار الكريمية المتناقضة جودة خفيفة مسترخية لتعويض التشطيبات الأعمق. في حين أن الغرفة مليئة بالظلال الغنية ، فإن المساحة الكلية لا تزال ساحرة وأنثوية. وأخيراً ، قررت لهجات ، بما في ذلك مقعد مخطط ، وسحب النحاس العتيقة للخزائن ، وكونترتوب الحجر الصابون. من خلال معالجة المنشآت الأكثر تحديا لإنشاء قاعدة ، تمنح Gaines نفسها الحرية في اختبار اللمسات النهائية التي يسهل تغييرها ، مثل ألوان الطلاء والأجهزة والديكور ، لتخطيط متماسك ومذهل.