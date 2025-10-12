جورجيا تذهل أوبورن بفضل تعثر خط المرمى المثير للجدل

أوبورن ، علاء – أجبر Linebacker CJ Allen على ارتباك عند خط المرمى في مسرحية أدت إلى تحول الزخم ، واحتشدت جورجيا رقم 10 للتغلب على أوبورن والفوز بأقدم منافسة في أعماق الجنوب للسنة التاسعة على التوالي ، 20-10 ليلة السبت.

أنهى ألين 10 تدخلات، بما في ذلك الكيس وتمريرة متقطعة. لكن لعبه الأكثر أهمية جاء في وقت متأخر من الربع الثاني وكان أوبورن (3-3، 0-3 المؤتمر الجنوبي الشرقي) على وشك التقدم بنتيجة 17-0.

حصل فريق Bulldogs (5-1، 3-1) على استراحة عندما تخبط لاعب الوسط في أوبورن جاكسون أرنولد في اللعب بالهدف الثالث مع 1:32 للعب في الشوط الأول.

على الرغم من أن الإعادة أظهرت أن الكرة تكسر مستوى المرمى، إلا أن المسؤولين لم يكن لديهم دليل قاطع لإلغاء المكالمة على أرض الملعب.

لذا فقد وقفت المسرحية مع حصول Allen على الفضل في ارتباك قسري وحصل كيرون جونز على الفضل في التعافي المتعثر.

ثم قادت جورجيا 88 ياردة لهدف ميداني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. أثار التأرجح المكون من 10 نقاط غضب أوبورن – حيث أعطى المدرب هيو فريز ومساعدوه المسؤولين توجهاً متعمدًا إلى غرفة خلع الملابس – وأنشطوا فريق بولدوج.

تمكن النمور من مسافة 50 ياردة فقط في الشوط الثاني.

قامت جورجيا بتحويل اللعب الرابع والثالث في أوبورن 40 مع 5:19 للعب لتحافظ على مسافة تسع دقائق تقريبًا على قيد الحياة ، وحقق Gunner Stockton الفوز بمسافة 10 ياردات مع بقاء أقل من دقيقتين.

وسجلت جورجيا آخر 20 نقطة بعد تعثر خط مرمى أرنولد.

آثار الاستطلاع

مع خسارة المركز الثالث في ولاية أوريغون وأوكلاهوما صاحبة المركز السادس، يمكن أن تتقدم جورجيا بضعة مراكز في استطلاع AP لأفضل 25 لاعبًا في كرة القدم.

اعتزل قميص كام نيوتن بين الشوطين

<br />

تقاعد أوبورن رسميًا من قميص كام نيوتن رقم 2 في الشوط الأول، ونقش اسمه ورقمه في ملعب جوردان هير وسط عرض ضوئي. أصبح نيوتن رابع لاعب في تاريخ البرنامج يحصل على هذا التكريم، لينضم إلى بات سوليفان رقم 7، وتيري بيسلي رقم 88، ​​وبو جاكسون رقم 34.

الوجبات الجاهزة

جورجيا: حشد فريق Bulldogs أقل من 100 ياردة في الشوط الأول لكنهم لعبوا بشكل أفضل بعد الاستراحة. وبطبيعة الحال، فقد خسروا سبع نقاط بدلاً من 17 في الشوط الأول بسبب الارتباك الذي غير قواعد اللعبة.

أوبورن: لم يسقط النمور ثلاث مرات متتالية، ولم يسقط أي منهم بسبب دفاعهم. أعطت الوحدة القوية أوبورن فرصة في مباريات متتالية في أوكلاهوما وفي تكساس إيه آند إم وضد جورجيا. فشل فريق Bulldogs في التحويل في أول سبع هزائم ثالثة.

التالي

جورجيا: تستضيف أولي ميس صاحبة المركز الرابع دون هزيمة يوم السبت المقبل.

أوبورن: تستضيف رقم 14 ميسوري يوم السبت المقبل.