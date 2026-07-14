جوردان سبيث عازم على إنهاء الجفاف في العودة إلى موقع بطولة بريطانيا المفتوحة

ساوثبورت، إنجلترا – ربما تكون قد سمعت عبارة “تجربة جوردن سبيث”، والتي تُستخدم كثيرًا لدرجة أنها تستحق أن تكون علامة تجارية.

فهو يصف الطبيعة المتقلبة لمشاهدة إحدى جولات سبيث – وهي عبارة عن طبق كومبو من ركوب الأفعوانية يتميز بجولات الطيور الكهربائية، والتصديات الجامحة من خارج الكوكب، وزلات مذهلة تؤدي إلى أرقام كبيرة.

لم تكن هذه العبارة مناسبة أكثر من أي وقت مضى مما كانت عليه في بطولة بريطانيا المفتوحة لعام 2017 في رويال بيركديل، حيث سيتم لعب أقدم بطولة كبرى للجولف هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ذلك الحين.

كان ذلك في عام 2017 في بيركديل عندما فاز سبيث ببطولة بريطانيا المفتوحة، ولكن فقط بعد أن وضع نفسه وأتباعه المتحمسين في الجحيم.