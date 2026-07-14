جوردان سبيث عازم على إنهاء الجفاف في العودة إلى موقع بطولة بريطانيا المفتوحة

رياضة
جوردان سبيث عازم على إنهاء الجفاف في العودة إلى موقع بطولة بريطانيا المفتوحة

ساوثبورت، إنجلترا – ربما تكون قد سمعت عبارة “تجربة جوردن سبيث”، والتي تُستخدم كثيرًا لدرجة أنها تستحق أن تكون علامة تجارية.

فهو يصف الطبيعة المتقلبة لمشاهدة إحدى جولات سبيث – وهي عبارة عن طبق كومبو من ركوب الأفعوانية يتميز بجولات الطيور الكهربائية، والتصديات الجامحة من خارج الكوكب، وزلات مذهلة تؤدي إلى أرقام كبيرة.

لم تكن هذه العبارة مناسبة أكثر من أي وقت مضى مما كانت عليه في بطولة بريطانيا المفتوحة لعام 2017 في رويال بيركديل، حيث سيتم لعب أقدم بطولة كبرى للجولف هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ذلك الحين.

كان ذلك في عام 2017 في بيركديل عندما فاز سبيث ببطولة بريطانيا المفتوحة، ولكن فقط بعد أن وضع نفسه وأتباعه المتحمسين في الجحيم.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية