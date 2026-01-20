جوردون هدسون يتسكع مع أليكس إيرل أثناء ظهوره في مباراة البطولة الوطنية

تفاجأ البعض برؤية جوردون هدسون وأليكس إيرل يجلسان معًا في مباراة البطولة الوطنية لكرة القدم الجامعية ليلة الاثنين.

شارك الثنائي في الحدث من جناح في ملعب هارد روك، حيث تغلب فريق Hoosiers على Hurricanes، 27-21، ليحصل على أول بطولة وطنية له على الإطلاق، كما يظهر في الصورة التي شاركتها Hudson في Instagram Story.

كتبت هدسون، وهي صديقة مدرب كرة القدم في UNC بيل بيليشيك: “صديق من جدول زمني بديل”.

على الرغم من أنه لم يتم تصويره، إلا أن Belichick حضر المباراة وظهر في برنامج “College GameDay” على قناة ESPN قبل انطلاق المباراة.

وقالت إيرل – التي تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا بسبب شعورها بالراحة مع توم برادي في حفلة ليلة رأس السنة الجديدة في سانت بارتس – حضرت المباراة مع أصدقائها في الكلية بعد ذلك، حسبما قالت في مقطع فيديو منفصل على TikTok.

كان برادي، وهو مالك جزئي لفريق Raiders، حاضرًا أيضًا في المباراة مع مارك ديفيس، مالك فريق لاس فيغاس. لقد أعطت برادي فرصة لإلقاء نظرة مباشرة على لاعب وسط إنديانا فرناندو ميندوزا، الذي من المتوقع أن يأخذه رايدرز مع الاختيار الأول لمسودة NFL 2026 في أبريل.

فاز برادي وبيليتشيك بستة ألقاب في بطولة السوبر بول كلاعب وسط ومدرب مع فريق باتريوتس.

من غير الواضح ما إذا كان هناك أي خلافات بين برادي وبيليتشيك في المباراة، ولكن من المؤكد أن البعض كان مفتونًا بلقطة هدسون-إيرل.

شوهد إيرل، وهو أحد خريجي برنامج Hurricanes وتخرج في مايو 2023، وهو يحتفل في الجناح في مقطع فيديو آخر شاركه خبير الضيافة والحياة الليلية، ديف جروتمان.

كان كل من ليففي دن وبول سكينيس وجون ساميت وجون جورج من روفوس دو سول في الجناح، كما يظهر في الصور الأخرى.

لقد كانت نهاية صعبة لجماهير كين.

ألقى لاعب الوسط في ميامي كارسون بيك اعتراضًا في نهاية المباراة لجماري شارب قبل 44 ثانية من نهاية المباراة، مما سمح لإنديانا باستنفاد الساعة وتأمين فوز 27-21 في أول بطولة وطنية لها على الإطلاق.

رمى بيك مسافة 232 ياردة وهبط في آخر مباراة كرة قدم جامعية له.

أنهى مندوزا، الفائز بجائزة Heisman Trophy لعام 2025، 16 من 37 تمريرة لمسافة 186 ياردة مع هبوط ملحمي سريع لمساعدة Hoosiers على إكمال موسم غير مهزوم.