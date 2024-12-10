جوردي فرنانديز ليس خائفًا من تفجير دفاع نتس المتسرب

من المؤكد أن جوردي فرنانديز قد أثار قضية واحدة من Nets.

أظهر مدرب السنة الأولى للفريق في وقت مبكر من فترة ولايته أنه لا يخشى التحدث علنًا عن المشكلات التي تحتاج إلى معالجة.

وفي ليلة الأحد، كان مفعمًا بالحيوية كما كان طوال العام.

وأعرب فرنانديز عن أسفه لدفاع نتس المتسرب بعد خسارة الفريق أمام باكس 118-113 على ملعب باركليز سنتر.

لقد فجروا تقدمًا بفارق 12 نقطة في أواخر الربع الثالث وسمحوا لاحقًا لباكس بتسجيل 26 نقطة في الدقائق الست الأخيرة من المباراة.

لقد هدد بشكل خاص بأنه “إذا لم يلعب رجالنا الذين يرتدون قميص بروكلين نتس دفاعًا أقوى، فلن يكون لديهم مكان في قائمتنا.”

هناك سبب وجيه: لقد انهار دفاع الفريق.

حصل فريق Nets على تصنيف دفاعي يبلغ 116.6 (النقاط المسموح بها لكل 100 حيازة) – وهو سادس أسوأ تصنيف في الدوري الاميركي للمحترفين.

لقد غرقت مجالات أخرى من التفاؤل، مثل تصنيف الهجوم في المرتبة 13 في الدوري عند 113.1.

بإلقاء نظرة أعمق، تبرز منطقة واحدة: الدفاع المكون من 3 نقاط.

وسدد باكس 15 مقابل 31 من خلف القوس أمام نتس يوم الأحد، بنسبة ممتازة بلغت 48.4 بالمئة.

بالنسبة لهذا الموسم، يسدد المنافسون 37 بالمئة من العمق في مواجهة نتس، وهو تاسع أسوأ فريق في الدوري.

لكن النيتس يتخلى عن 35.3 محاولة من ثلاث نقاط فقط في المباراة الواحدة، وهو خامس أقل عدد.

عندما يتخلون عن المظهر ثلاثي النقاط، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا ذوي جودة عالية.

قال دينيس شرودر بعد خسارة يوم الأحد: “هناك الكثير من النقاط الثلاثة”. “لم نعود بشكل عاجل. كان هناك الكثير من 3S مفتوحة. علينا أن ننظر إلى الفيلم ونصبح أفضل.

وفي خسارة يوم الأحد، ألقى فرنانديز باللوم على فريقه الدفاعي المزدوج جيانيس أنتيتوكونمبو في وقت متأخر من المباراة، مما سمح له بالركل لفتح الرماة خلف القوس.

“أنت تفعل ذلك بطريقة عدوانية. قال فرنانديز: “إنك تجبر الماسك على الخروج، وتأتي بزاوية جيدة، وتدور بإلحاح”. “لقد فعلنا ذلك في الشوط الأول، دافعنا عن خط الثلاث نقاط. في تلك المرحلة، مع لعبة الاستحواذ الثنائي، أنا أمتلكها – ربما مجرد البقاء في المنزل للحصول على استحواذ أو اثنتين. وحصلنا على العقاب. لم نفعل ما كان من المفترض أن نفعله. ما فعلناه هو يمتد. لم نقم بذلك بشكل متسق.”

كان الشباك أفضل في الداخل.

إنهم يتنازلون عن 48.7 نقطة في المباراة الواحدة، وهو المركز الثامن عشر في الدوري.

إنه لا يزال أقل من متوسط ​​الدوري، ولكنه يمثل علامة أفضل من مستواهم في المحيط.

يجب أن يساعد نيك كلاكستون في وضع ساقيه تحته في ذلك.

لقد سجل أعلى مستوى خلال الموسم بـ 21 نقطة إلى جانب 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات وكتلتين في خسارة يوم الأحد وكان زائد 3.

ويمكن لعودة Dorian Finney-Smith أن تساعد في الداخل وفي مواجهة التسديدات من العمق من خلال قدرته على حراسة كلا الجناحين واللاعبين الكبار.

عاد يوم الأحد بعد أن غاب عن المباريات الأربع السابقة بسبب إصابة في الكاحل وسجل تسع نقاط وأربع متابعات وتمريرة حاسمة وسرقة وكان زائد 2.

ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن التحدي العلني الذي يواجهه فرنانديز من شأنه أن يساعد بكل تأكيد.

“لا يوجد دفاع لإنهاء هذا (الربع) الثالث. قال فرنانديز: “لا يوجد دفاع لإنهاء المركز الرابع”. “هذه هي الطريقة التي تفوز بها وتخسر ​​المباريات في الدوري الاميركي للمحترفين. … أنظر إلى خط الهجوم، إنه جيد جدًا. كل ما في الأمر أن دفاعنا كان أسوأ من السيء.”

يقدر فريق Nets صدق فرنانديز.

“هذا ما يفعله المدربون الجيدون حقًا. يحاسبونك. إنهم يحملونك على مستوى عالٍ. قال كلاكستون بعد الخسارة: “إنهم واضحون”. “يخبرونك بما يتوقعونه منك. هذا ما نحتاجه، خاصة مع فريق شاب. نحن بالتأكيد نتغذى من ذلك.”

وبعد خسارة يوم الأحد، سيحصل فريق نتس على أربعة أيام راحة قبل مباراته التالية أمام جريزليز في ممفيس يوم الجمعة.