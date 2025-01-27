جوش ألين خذل من خط الهجوم

الأبطال، أصفار من فوز فريق تشيفز على بيلز بنتيجة 32-29 في مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي يوم الأحد:

بطل

من غير لاعب وسط تشيفز باتريك ماهومز، الذي فاز بمباراته السابعة عشرة في فترة ما بعد الموسم.

أكمل Mahomes 18 تمريرة من أصل 26 لمسافة 245 ياردة وواحدة TD واندفع لمسافة 43 ياردة واثنين من TDs على 11 عربة.

البطل المجهول

حصل Xavier Worthy على ستة تمريرات لمسافة 85 ياردة و TD.

قام المتلقي الصاعد Chiefs أيضًا بقفزة بهلوانية ضخمة بطول 26 ياردة في أواخر الشوط الأول لإعداد TD الثالث لمدينة كانساس سيتي.

صفر

فشل خط هجوم بافالو في صد ما يكفي للحصول على QB Josh Allen ياردة واحدة في المركزين الرابع والواحد في الربع الرابع، وبعد لحظات، فشلوا في صد هجوم كانساس سيتي الذي دمر اللعب الرابع والخامس. الفواتير اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

الإحصائيات الرئيسية

16 مباراة متتالية فاز بها الزعماء في مباريات بنتيجة واحدة، يعود تاريخها إلى الموسم الماضي.

كانت ليلة الأحد هي الثانية عشرة لهم هذا الموسم.

يقتبس

“”Chiefs Kingdom، نحن متجهون إلى نيو أورليانز لنصنع التاريخ.”‘

– مالك مدينة كانساس سيتي كلارك هانت