جوش ألين يشرب البيرة قبل المباراة الفاصلة لإثارة إعجاب مشجعي سيبرس

كما لو أن مشجعي Sabers لم يكن لديهم ما يكفي ليفقدوا عقولهم عندما كان فريق Buffalo’s NHL يتطلع إلى التقدم 2-0 على Bruins، فقد بذل Josh Allen قصارى جهده لإثارة الجماهير بشكل أكبر في KeyBank Center.

كان Allen حاضرًا في المباراة الثانية ليلة الثلاثاء وكان الشخص الفخري الذي قرع الطبل لبدء ترنيمة “Let’s Go Buffalo”.

لم يفعل لاعب وسط فريق بيلز ذلك فحسب، بل قام أيضًا بضرب الدب لإسعاد الجمهور، مما أدى إلى كهربة المبنى أكثر.

بعد ثلاث جولات من بدء الترنيمة، قام بقلب المطرقة التي استخدمها لضرب الطبل وأخرج كورونا إكسترا لبدء الصرير.

ثم ضرب ألين العلبة على الأرض ورفع ذراعيه في الهواء لتحفيز الجمهور على الهتاف بصوت أعلى.

كان MVP السابق في المدينة لحضور المعسكر الصغير التطوعي للفريق وأخبر الصحفيين يوم الاثنين أنه “يأمل” أن يكون في اللعبة الثانية من سلسلة Sabers مع Bruins.

يمكن أن يشعر ألين بالضجة في المدينة بسبب الإثارة المحيطة بالجولة الفاصلة لسيبرز.

“أعتقد أنه بالنسبة لمدينة بوفالو فقط، أعتقد أنه مكان أفضل عندما يلعب فريق سيبرس بشكل جيد، وهي أول مباراة فاصلة منذ 15 عامًا؟” وقال ألين، بحسب موقع Syracuse.com:

قال ألين أيضًا: “لقد تحدثنا عن One Buffalo لفترة طويلة وكان من الممتع مشاهدتهم وهم يتقدمون، والآن ننتقل إلى هذه التصفيات”.

كان فريق Sabers قد دخل المباراة الثانية بعد فوز دراماتيكي من الخلف في المباراة الأولى التي شهدت تقدم فريق Bruins بهدفين في الشوط الثالث.

وسجل بافلو أربعة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة ليمحو الفارق.

لكن لسوء الحظ، بالنسبة لبافالو، لم يتمكنوا من مطابقة بطولاتهم في المباراة الأولى ليلة الثلاثاء حيث سقط فريق سيبرز بنتيجة 4-2 أمام بروينز في المباراة الثانية.