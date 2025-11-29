جوش هارت يثير إعجاب مايك براون في فوز نيكس

الكثير بالنسبة لخطط مايك براون لاستخدام جوش هارت في طفرات أصغر.

كان هذا هو عبء العمل الذي اعتاد هارت عليه في عهد سلف براون، توم ثيبودو.

وكافأ إيمان براون بأداء رائع، مسجلا 19 نقطة و15 كرة مرتدة وسبع تمريرات حاسمة في أعلى مستوى له هذا الموسم خلال 40 دقيقة خلال فوز نيكس 118-109 في الجمعة السوداء على باكس في ماديسون سكوير جاردن. لقد كان أفضل فريق بالإضافة إلى 15.

قال براون: “جوش، إنه لاعب كرة”. “لا يهم ما ترميه أمامه، فهو يذهب ويطلق الكرات. هذا ما تحبه فيه. إنه ينجز كل شيء في أي دور تعطيه له. لقد أظهر أنه قادر على مساعدتك عند الخروج من مقاعد البدلاء، لقد أظهر بالتأكيد أنه قادر على مساعدتك كلاعب أساسي. إنه يلعب كرة سلة على مستوى عالٍ.”

مع دخول الموسم، كانت الطريقة التي خطط بها براون لاستخدام هارت تمثل أحد أكبر التغييرات التي كان يدور في ذهنه. بدأ هارت جميع مباريات الموسم العادي الـ 77 التي لعبها العام الماضي تحت قيادة ثيبودو.

لكن براون لم يخجل على الفور من الإعلان علناً عن نيته في إخراج هارت من مقاعد البدلاء.

هارت عبارة عن كرة من الطاقة، وأراد براون الاستفادة منها بشكل أفضل مع أعباء عمل أصغر، وهو ما كان يأمل أن يحد بشكل أفضل من بعض التقلبات التي تأتي مع أسلوب لعب هارت.

وفي أول 14 مباراة شارك فيها هذا الموسم، خرج هارت من مقاعد البدلاء، بمتوسط ​​26.0 دقيقة لكل مباراة – وهو أقل بكثير من متوسط ​​الدوري الأمريكي للمحترفين البالغ 37.6 دقيقة لكل مباراة في العام الماضي.

لكن إصابات OG Anunoby (سلالة في أوتار الركبة) وLandry Shamet (التواء في الكتف) أجبرت براون على تغيير تلك الخطة. بدأ هارت مباراته الثالثة على التوالي يوم الجمعة، ولعب أكثر من 33 دقيقة في كل منها.

عندما كان جالين برونسون ثنائيًا بقوة في الربع الرابع، لعب هارت دورًا حاسمًا كصانع ألعاب.

قال هارت: “أنا أحب ذلك”. “هذا هو الوضع الذي أشعر براحة شديدة فيه. عادة، نحصل على مظهر جيد عندما يحدث ذلك.”

خرج ميتشل روبنسون من مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، وهي المرة الوحيدة التي فعل فيها ذلك هذا الموسم.

وسجل ست نقاط وسبع متابعات.

وجاءت جميع نقاطه خلال فترة مهمة في الربع الثاني، عندما كان نيكس متخلفا بفارق 11 نقطة.

قال براون: “يعجبني ما رأيته حتى الآن. لقد أعطانا ميتش لكمة رائعة على مقاعد البدلاء”. “إن قدرته، والمرتدات الهجومية، ضد اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، تعد أمرًا ضخمًا بالنسبة لنا. عليه أن يستمر في جلب ذلك إلى الطاولة. إنه يمنحنا نظرة مختلفة مع التشكيلة الأساسية ثم يمنحنا نظرة مختلفة عندما نذهب إلى ميتش “.

واستمر دفاع نيكس القوي المكون من ثلاث نقاط، مما سمح لباكس بالتسديد بنسبة 44 بالمائة (18 مقابل 41) من العمق.