جوش هارت يرد على الانتقادات “غير العادلة” تجاه لاعب نيكس ميكال بريدجز

لا تلوم ميكال بريدجز على إحصائياته التافهة. إلقاء اللوم على الدور.

كانت تلك هي رسالة زميله جوش هارت، الذي قال إن الانتقادات الموجهة إلى بريدجز “غير عادلة” لأنه حصل على فرص أقل حتى من الموسم الماضي.

وقال هارت: “لقد كان يفعل ما طلب منه”. “ولقد قلت ذلك من قبل – عندما تكون الرجل الذي، لمدة عام ونصف (مع بروكلين نتس)، عندما تكون الرجل رقم 1 ويتم استدعاء تلك المسرحيات له.

“في العام الماضي، لم يكن لديه العديد من المباريات المطلوبة له. هذا العام، ربما كان لديه عدد أقل من المباريات المطلوبة له. لذلك من الواضح أن هناك عقبة ذهنية يحتاج إلى تجاوزها وهذا شيء حيث يمكن للبعض منا مساعدته. أعتقد أنه يتلقى بعض تلك الانتقادات غير العادلة لمجرد أنه يفعل ما يطلب منه. وإذا جلسنا هناك وقلنا، أطلق 15 طلقة في المباراة، فسيكون فعالاً ويمكنه القيام بذلك. لكن هذا ليس كذلك ما طلب منه.”

في الواقع، سجل بريدجز عددًا أقل من محاولات التسديد والدقائق والنقاط مقارنةً بالمواسم الثلاثة السابقة له – بما في ذلك العام ونصف الذي قضاه مع النيتس كأفضل هداف. في نيكس هذا الموسم، كان هو الخيار الرابع أو الخامس. لكن بريدجز كان أيضًا يخطئ في استغلال الفرص المتاحة له وكان عالقًا في ركود عميق.

منذ استراحة كل النجوم، ودخوله الفوز على ويزاردز يوم الأحد، بلغ متوسطه 10.4 نقطة فقط بنسبة 40.6 في المائة في التسديد و31.3 في المائة من خارج القوس.

وكان الأمر أسوأ في الآونة الأخيرة.

في المباريات الثماني التي سبقت فوز نيكس على ويزاردز يوم الأحد، انخفض معدل بريدجز إلى متوسط ​​7.3 نقطة فقط بنسبة 33 بالمائة في التسديد – بما في ذلك 25 بالمائة في 3 ثوانٍ. لذلك كان يسدد عددًا أقل من التسديدات لكنه أهدرها بمعدل أعلى بكثير منذ فبراير.

وفي يوم الأحد، كرر المدرب مايك براون اعتقاده بأن بريدجز سوف يخرج من حالة الركود. وقال المدرب إن إيمانه ينبع من موقف بريدجز وتاريخه الطويل كلاعب منتج. كان لديه 14 نقطة في تسديد 6 مقابل 11 ضد واشنطن.

وقال براون: “لقد أثبت مرة تلو الأخرى أنه لاعب رفيع المستوى. وقد فعل ذلك”. “لقد كنت بالقرب من العديد من اللاعبين الذين مروا بفترات صعود وهبوط طوال الموسم.

“وهو يعمل بجد للغاية. وهو يهتم على مستوى عالٍ. عادةً عندما يكون لديك هذا المزيج من رجل مخضرم يتم إنتاجه بالطريقة التي ينتج بها في الدوري الاميركي للمحترفين، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج جيدة، في النهاية”.

ومع ذلك، فإن انزلاق بريدجز كان يبدو أكثر طولًا وشدة من موسيقى الفانك العادية. ورد براون بإعطاء بريدجز دقائق أقل، وهو الأمر الذي كان أسهل منذ أن كان لاندري شاميت يتقدم كبديل.

كان أحد الاختلافات يوم الأحد هو أن خيار التأمين – الشامت – لم يكن متاحًا. جلس الحارس ذو الاتجاهين للمرة الأولى منذ 14 يناير بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في بروكلين قبل ليلتين.

كان التصنيف الرسمي لإصابة شاميت هو التهاب في الركبة اليمنى، والتي قال براون إنها تعرضت للضرب. وهذا يعني أن الفرص كانت متاحة للاعبين الآخرين على مقاعد البدلاء – وتحديداً محمد دياوارا وجوردان كلاركسون – أو من المحتمل أن يحصل بريدجز على المزيد من المدرج للخروج من ركوده.

قال براون: “ستكون هناك بعض الدقائق للانتهاء منها”. لعبت الجسور 30 ​​دقيقة يوم الأحد.

يريد هارت المساعدة حيثما يستطيع، لكنه أشار أيضًا إلى أنه لا ينبغي التغاضي عن دور بريدجز المصغر.

وقال هارت: “حاول التأكد من إشراكه أكثر قليلاً، وإعطائه الكرة عندما يركض في الفترة الانتقالية، وجعله في وضع يسمح له بالنجاح”. “لقد كان يفعل ما طلب منه.”