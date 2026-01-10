جوش هارت يقترب بالتأكيد من العودة لتشكيلة نيكس

فينيكس – تقدم جوش هارت، الذي غاب عن ثماني مباريات متتالية بسبب التواء في الكاحل، في الاتصال في الممارسة العملية و”يقترب بالتأكيد” من العودة، وفقًا لمايك براون.

ويعني هذا التحديث أن هارت يمكن أن يلعب مرة أخرى في وقت مبكر من يوم الأحد في بورتلاند، ويحتاج نيكس إليه. إنهم 3-5 بدون هارت، بما في ذلك هزيمة يوم الجمعة 112-107 أمام صنز.

شاهد الخسارة من على مقاعد البدلاء للفريق.

أدى غياب هارت إلى خلق فجوة في صناعة اللعب، مما وضع المزيد من العبء على جالين برونسون للتعامل مع الكرة واستيعاب الدفاعات البدنية والضغطية.

ناضل تايلر كوليك وميكال بريدجز ومايلز ماكبرايد في هذا الدور يوم الجمعة.

قال المدرب مايك براون: “من الواضح أننا نحاول منح بعض الشباب فرصة وبعض اللاعبين الذين ليسوا في هذا الوضع فرصة”. ” وعليهم فقط أن يبذلوا قصارى جهدهم.”

وقال هارت، الذي تعرض للإصابة في عيد الميلاد، في البودكاست الخاص به، إن التواء في كاحله الأيمن زاد الأمر سوءًا، مشيرًا إلى أنه غير معتاد على الشفاء.

وقال هارت: “سأعود في وقت ما. سنرى. التواء بسيط جيد جدًا”. “إذا كان هذا هو كاحلي الأيسر، فقد عدت الآن. لأنني تعرضت لبعض الالتواء الجيد في كاحلي الأيسر. لكنني لم أتعرض للعديد من الالتواء الجيد في الكاحل الأيمن. لقد كانت هذه حالة جيدة. بعد ذلك، لن أتعرض لأي التواء في الأربطة. لذا سأكون قويًا.”

لا يزال The Wizards يسيطر على مسودة مستقبل نيكس وقد حصل للتو على لقب كل النجوم أربع مرات في أوج عطائه من خلال تجارتهم مع تراي يونج.

من الناحية النظرية، هذا من شأنه أن يزيد من احتمالية لعب فريق ويزاردز بشكل أفضل وخسارة اختيارهم المحمي ضمن أفضل 8 لاعبين في عام 2026 أمام نيكس.

ومع ذلك، فإن خطة ويزاردز، وفقًا لتقارير متعددة، هي السماح ليونج بالجلوس وإراحة إصاباته، بدلاً من إجباره على اللعب وتعزيز فرص الفريق هذا الموسم.

لقد تم استبعاده بالفعل من مباراة الجمعة ضد البيليكانز بسبب كدمة رباعية والتواء في الركبة. إنه نفس التواء الركبة الذي تعافى منه يونج الشهر الماضي.

بمعنى آخر، قد يكون فريق ويزاردز أكثر عرضة للخسارة هذا الموسم بعد تداول سي جي ماكولوم وكوري كيسبرت مع هوكس مقابل يونج.

ويزاردز 10-27، رابع أسوأ سجل في الدوري. يضمن الانتهاء من المركز الرابع أن يحافظ ويزاردز على اختياره بعيدًا عن نيكس، الذي لديه أيضًا دور أول خاص به في عام 2026 ولكن ليس لديه دور آخر حتى عام 2030.

إذا لم ينتقل اختيار ويزاردز إلى نيكس في المسودة التالية، فسيتم اختياره مرتين في الجولة الثانية.