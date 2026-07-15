جونيور كامينيرو يخرج من مباراة كل النجوم بعد تعرضه لضربة في يده في مشهد مخيف

يمكن لعشاق Rays التقاط أنفاسهم – في الوقت الحالي.

خرج جونيور كامينيرو من تامبا باي من مباراة كل النجوم ليلة الثلاثاء في الجزء العلوي من الشوط الثالث بعد أن تم حفره في يده اليسرى على أرض الملعب من رايلي أوبراين صاحب اليد اليمنى لكاردينالز.

مباشرة بعد إصابته بكرة سريعة تبلغ سرعتها 98 ميلاً في الساعة من أوبراين، سقط كامينيرو على الأرض حيث انخلعت خوذته أيضًا.

ظل كامينيرو على الأرض متألمًا قبل أن يظهر بعد فترة وجيزة ويخرج تحت قوته.

أفاد توم فيردوتشي على قناة Fox أن الأشعة السينية الأولية جاءت سلبية، وهي علامة جيدة للأشعة.

جاء ميغيل فارغاس من White Sox للركض لصالح Caminero في القاعدة الأولى بعد إصابته.

يتصدر فريق Rays فريق الشرق الأوسط بنتيجة 56-38 على الرغم من التوقعات المنخفضة بدخول الموسم، وجزء من هذا السبب يرجع إلى كامينيرو.

لقد كان كامينيرو هو محركهم الهجومي، حيث حقق 28 نقطة على أرضه ولديه 0.927 OPS خلال 94 مباراة.

شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا في Home Run Derby ليلة الاثنين وسقط أمام الفائز النهائي جوردان ووكر في الدور قبل النهائي.