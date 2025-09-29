جوني برودزنسكي رينجرز معركة طار تحت الرادار تحت الرادار

فقدت في عناوين آفاق الشباب الواعدة والفائز في كأس ستانلي مرتين في تجربة احترافية تتنافس لجعل قائمة رينجرز من معسكر التدريب ، وهناك جوني برودزينسكي.

عاد المهاجم المخضرم ، الذي كان جنديًا عمقًا لـ The Rangers في المواسم الخمسة الماضية ، إلى المربع الأول ، ويتطلع إلى إثبات قيمته لموظفي التدريب الرابع في نيويورك.

وقال برودزينسكي لصحيفة “ذا بوست” بعد التدريب يوم السبت “كنت آمل أن أبدأ هذا العام في الوقت الذي توقفت فيه”. “لكنني أعتقد أنني سأضطر فقط إلى طحن قليلاً وأعود إلى هذه النقطة. ربما كنت أشعر بأفضل ما شعرت به في حياتي المهنية بأكملها في النهاية (الموسم الماضي) ، آخر 35-40 مباراة أو 10 أهداف أو شيء من هذا القبيل.

عند الخروج من مواسم 50 لعبة متتالية للمرة الأولى لأول مرة ، استمتع برودزينسكي بواحد من أكثر الامتدادات الثابتة في مسيرته التي استمرت تسع سنوات تحت قيادة بيتر لافيوليت السابقين.

ظهر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ، والذي قام بإخراج القائمة من معسكر التدريب للمرة الأولى في الموسم الماضي ، في 31 من 32 مباراة في الموسم العادي.

بالطبع ، كان في النهاية موسمًا ضائعًا حيث غاب رينجرز عن التصفيات لأول مرة منذ أربع سنوات.

لكنها لا تزال تمثل فترة مجزية في مهنة برودزينسكي بعد سنوات من الارتداد بين AHL و NHL لمنظمات مختلفة.

وقال مايك سوليفان المدير الفني الجديد “لقد كان لاعبًا جيدًا في رينجرز”. “موثوقيته هي مسرحية ضمير. أنت تعرف ما ستحصل عليه. أنت تعلم أنه سيجلب جهدًا صادقًا في كل مرة يخطو فيها على الجليد. لقد حصل على لعبة ضمير. أنت تعرف ما ستحصل عليه منه كل ليلة. هذه الأنواع من اللاعبين لا تقدر بثمن. (الأهداف) ، هل تعلم؟

“مرة أخرى ، سأعود إلى تجربتي الخاصة. إنه يتطلب عمقًا في جميع المواقف. أعتقد أنه رجل يساعدنا بهذه الصفة.”

يبدو أن Brodzinski في منافسة على مكان على السطر الثالث أو الدور الثالث عشر للأمام ، وهو أحد مواطن مينيسوتا على دراية به.

على الرغم من أن Brodzinski لعب في كل شق تقريبًا من تشكيلة رينجرز ، بصرف النظر عن الدفاع والهدف ، كجناح ومركز.

إذا قام أحد المهاجمين الصغار بإجراء التخفيض النهائي (Brett Berard ، Gabe Perreault ، وما إلى ذلك) ، فقد يتعين على Rangers أن يقرر بين توقيع Conor Sheary-البطل المذكور أعلاه على PTO-وإرسال Brodzinski إلى هارتفورد.

سيتعين على Brodzinski أن يمر عبر إعفاءات ليتم تعيينهم إلى حزمة الذئب ، والتي من شأنها أن تعرض رينجرز لخطر فقدان المتزلجين الأكثر موثوقية.

ومع ذلك ، فإن اللاعبين مثل Berard و Perreault هم معفيون ويمكن أن يتم طرحهم دائمًا في النهاية.

من المحتمل أن يستفيد رينجرز من المتزلجين المعفيين لضمان عدم فقد أي شخص.

هذا ما لم يكن شخص ما قد أجبر طريقه إلى القائمة.

هناك فرصة لدى Sheary ساقها على Brodzinski بعد فوزها بحلقاته تحت سوليفان في بيتسبيرغ في عامي 2016 و 2017.

<br />

Sheary ، الذي لا يقدم الكثير من المرونة في التشكيلة مثل Brodzinski ولكن لديه مزيد من الاتجاه الصعودي ، من المفترض أن يوقع على الأقل 775،000 دولار.

مع وجود وكالة حرة غير مقيدة من المحتمل أن تنتظر برودزينسكي في ختام موسم 2025-26 ، فهذا مجرد سنة أخرى مثبتة بالنسبة له في مهنة مليئة بها.

وقال برودزينسكي ، الذي سجل سبعة تمريرات حاسمة و 12 هدفا في الموسم الماضي: “يبدو الأمر وكأنه نفس الشيء مرارًا وتكرارًا ، حقًا”. “مجرد محاولة لإقناع مبكرًا ، وجعل الفريق خارج المخيم ، ثم استمر في إظهار ما يمكنني فعله على مدار العام. إذا لم أكن في التشكيلة على الفور ، فأخض فيه وأواصل إظهار ما يمكنني فعله.”