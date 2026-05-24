جوني مانزيل يتفوق على مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في أول ظهور له في الفنون القتالية المختلطة

قام جوني مانزيل بأول ظهور له في فنون القتال المختلطة يوم السبت في Brand Risk 14، حيث قام بعمل سريع لمؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بوب مينري في نوبة وزنها 205 رطل في UFC Apex في لاس فيغاس.

في الدقيقة الأولى، تعرض مينيري المفتقر للحيوية مباشرة لعملية إزالة. قام مانزيل، لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي والفائز بجائزة Heisman Trophy لعام 2012، بتأمين الجبل بسهولة، حيث أمطر المرفقين واللكمات حتى توقفت المباراة عند الساعة 2:15 من الجولة الأولى.

قال مانزيل بعد حصوله على حزام “WU” الفخري لانتصاره: “أحترمك لدخولك إلى هنا. كل الحب يا أخي”.

أشار كلا الرجلين على الفور إلى أنه ليس لديهما أي نية للقتال مرة أخرى، وأضاف مينري، “ليس بعد هذا العرض”، عندما سئل عن القتال الثاني.

اجتذب المشهد الذي يحركه المؤثرون – الذي تمحور من ميامي إلى فيغاس بعد أن حصل المروج Adin Ross على مباركة الرئيس التنفيذي لـ UFC دانا وايت – حشدًا حصريًا بما في ذلك أيقونة الموسيقى كريس براون، والنهاية الدفاعية لـ Las Vegas Raiders Maxx Crosby وبطل الوزن المتوسط ​​في UFC شون ستريكلاند.

ساعد وايت سابقًا في إثارة ضجة من خلال الشك علنًا في حدوث القتال، مشيرًا إلى أنه وضع رهانًا بقيمة 10000 دولار على أن مينري الذي لا يمكن التنبؤ به لن يحضر.

كانت بطاقة القتال المكونة من 11 يوم السبت – مع بطاقة MMA الرئيسية بعد البطاقة التمهيدية للملاكمة – أول حدث لمخاطر العلامة التجارية ⁠ يُعقد خارج ميامي أو ناشفيل منذ بدايته.