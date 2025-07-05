جون جونز يثير عودة UFC – بعد أسبوعين من التقاعد

بعد أسبوعين من التقاعد ، قد يعود جون جونز.

قام بطل UFC السابق للوزن الثقيل بإخلاص اللقب وابتعد عن المثمن قبل أسبوعين ، لكنه قال يوم الجمعة على X إنه أعاد إدخال تجمع الاختبار المضاد للتقطير.

“لقد أعاد إدخال تجمع الاختبار ، الذي استمر لمدة أسبوعين تقريبًا” ، اعترف على X.

يتجاوز U-Turn نظرًا لأن قواعد UFC تنص على فترة اختبار لا تقل عن ستة أشهر قبل أن يتمكن المقاتل من التنافس ، مما يعني أن جونز قد يتطلع إلى العودة في عام 2026.

صدم جونز ، 37 عامًا ، عالم MMA في 21 يونيو عندما قال رئيس UFC Dana White ، “اتصل بنا جون جونز الليلة الماضية وتقاعد. جون جونز تقاعد رسميًا. توم أسبينال هو بطل الوزن الثقيل في UFC.”

في ذلك الوقت ، قام الإعلان بإلغاء التوقع لمباراة التوحيد المتوقعة للغاية مع بطل مؤقت توم أسبينال.

كانت تلك المعركة في طي النسيان منذ شهور ، واتهم الكثير من جونز بتهدئة Aspinall.

دعا Aspinall مرارًا وتكرارًا جونز إلى الخارج ، والضغط من أجل الوضوح والاتساق.

صرح وايت علنًا بأن المباراة كانت “100 في المائة” تم حجزها وحتى وضع موعد قبل تقاعد جونز ، واصفا الجدول الزمني للقرار بأنه “مجنون” عندما ألمح جونز إلى إخلاء الحزام.

وفي الوقت نفسه ، أعرب Aspinall عن الارتباك والإحباط.

نظرًا لأن جونز قد خرج بعيدًا ، فقد تم رفع Aspinall إلى بطل الوزن الثقيل الكامل ، وهو اللقب الذي لا يزال يحمله.

في الواقع ، قبل يوم واحد فقط من عدم وجود جونز ، قال Aspinall إنه كان لديه موعد وخصم ، لكن من غير المعروف ما إذا كان العدو سيكون جونز بالفعل.

أحدث نوبة جونز كانت فوزًا من طابع TKO من جانب واحد على البطل السابق Stipe Miocic في نوفمبر.

ابتعد جونز عن الرياضة في 28-1 مع 11 ضربة قاضية وسبعة عروض.

سيكون قادرًا على الإضافة إلى العدد قريبًا بما فيه الكفاية – إذا كان في الواقع يعود.