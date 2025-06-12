جون رام على سبب استحقاقه الـ 21 على التوالي من جولف جولف العشرة على التوالي

Oakmont ، بنسلفانيا-جون رام لديه 21 من أفضل 10 سنوات متتالية في أحداث جولف ليف وسئل عن هذه السلسلة.

وقال: “أود أن أتبادل بسعادة مجموعة منهم لمزيد من الانتصارات ، وهذا أمر مؤكد ، لكنني ما زلت أضع نفسي في وضع جيد”. )

“لو كنت ألعب أحداثًا كاملة ، هل سيكون لدي أفضل 10 أسبوع واحد؟ لا.

“لكنني كنت ألعب جيدًا بما يكفي لأقول إنني على الأرجح كنت داخل المراكز الثلاثين الأولى في كل مرة ، وربما حتى أعلى 25 ، والتي أقول 21 بطولة متتالية إن هذا أمر جيد للغاية. كان لا يزال من الممكن أن أحصل على الكثير من أفضل العشرة عشر عامًا ، وهذا أمر مؤكد.

“بقدر ما أرغب في منحه رصيدًا شخصيًا لوجود العديد من أفضل العشرة أعوام ، لن أعطيها دائمًا كمبلغ كامل مع العلم أنه مجال أصغر.”

ألمح جون بودنهامر ، كبير ضباط بطولة USGA ، يوم الأربعاء إلى أنه من الممكن أن يكون فيل ميكلسون ، الذي يلعب في بطولة أمريكية 34 ، في السنة الأخيرة من إعفاءه الخمس سنوات في هذا الحدث ، لا ينبغي أن يكون مؤهلاً لدعوة خاصة في العام المقبل.

سيتم لعب 2026 US Open في Shinnecock Hills ، حيث أنهى Mickelson الوصيف في عام 2004.

حصل ميكلسون بالفعل على إعفاء خاص في عام 2021 ، لكنه حصل على الفوز ببطولة PGA لكسب طريقه بالإضافة إلى إعفاء لمدة خمس سنوات.

هذا الأسبوع هو السنة الأخيرة من هذا الإعفاء.

وقال بودينهامر عندما سئل عن دعوة خاصة أخرى: “سنقوم بمراجعة الأشياء لـ Shinnecock قبل العام المقبل وننظر إلى كل هذه الاحتمالات ونقوم بتقييمها من هناك”. “نأمل أن يكسب طريقه ، وأعتقد أنه يخبرك بنفس الشيء. هذا ما فعله في المرة الأخيرة. لقد قدمنا ​​له واحدًا ثم خرج وفاز ببطولة PGA. لذا ، (نحن) لن نضعه في الماضي.”

سئل روري ماكلروي عن مدى “عامل كبير” في أداء بطولة سوببر PGA الشهر الماضي الذي كان يلعب مع سائق النسخ الاحتياطي بعد أن أُجبر على إخراج رقم 1 من اللعب عندما اعتبرته USGA غير متطابق.

وقال: “لم تكن صفقة كبيرة بالنسبة ل Scottie (Scheffler) ، لذلك لم يكن ينبغي أن يكون مشكلة كبيرة بالنسبة لي”.

شيفلر ، اللاعب رقم 1 في العالم الذي ذهب للفوز في PGA ، قد أخرج سائقه من اللعب لأنه وجد أنه غير متطابق.