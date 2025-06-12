جون رام على سبب استحقاقه الـ 21 على التوالي من جولف جولف العشرة على التوالي

رياضة
جون رام على سبب استحقاقه الـ 21 على التوالي من جولف جولف العشرة على التوالي

Oakmont ، بنسلفانيا-جون رام لديه 21 من أفضل 10 سنوات متتالية في أحداث جولف ليف وسئل عن هذه السلسلة.

وقال: “أود أن أتبادل بسعادة مجموعة منهم لمزيد من الانتصارات ، وهذا أمر مؤكد ، لكنني ما زلت أضع نفسي في وضع جيد”. )

“لو كنت ألعب أحداثًا كاملة ، هل سيكون لدي أفضل 10 أسبوع واحد؟ لا.

“لكنني كنت ألعب جيدًا بما يكفي لأقول إنني على الأرجح كنت داخل المراكز الثلاثين الأولى في كل مرة ، وربما حتى أعلى 25 ، والتي أقول 21 بطولة متتالية إن هذا أمر جيد للغاية. كان لا يزال من الممكن أن أحصل على الكثير من أفضل العشرة عشر عامًا ، وهذا أمر مؤكد.

“بقدر ما أرغب في منحه رصيدًا شخصيًا لوجود العديد من أفضل العشرة أعوام ، لن أعطيها دائمًا كمبلغ كامل مع العلم أنه مجال أصغر.”

ألمح جون بودنهامر ، كبير ضباط بطولة USGA ، يوم الأربعاء إلى أنه من الممكن أن يكون فيل ميكلسون ، الذي يلعب في بطولة أمريكية 34 ، في السنة الأخيرة من إعفاءه الخمس سنوات في هذا الحدث ، لا ينبغي أن يكون مؤهلاً لدعوة خاصة في العام المقبل.

سيتم لعب 2026 US Open في Shinnecock Hills ، حيث أنهى Mickelson الوصيف في عام 2004.

حصل ميكلسون بالفعل على إعفاء خاص في عام 2021 ، لكنه حصل على الفوز ببطولة PGA لكسب طريقه بالإضافة إلى إعفاء لمدة خمس سنوات.

هذا الأسبوع هو السنة الأخيرة من هذا الإعفاء.

وقال بودينهامر عندما سئل عن دعوة خاصة أخرى: “سنقوم بمراجعة الأشياء لـ Shinnecock قبل العام المقبل وننظر إلى كل هذه الاحتمالات ونقوم بتقييمها من هناك”. “نأمل أن يكسب طريقه ، وأعتقد أنه يخبرك بنفس الشيء. هذا ما فعله في المرة الأخيرة. لقد قدمنا ​​له واحدًا ثم خرج وفاز ببطولة PGA. لذا ، (نحن) لن نضعه في الماضي.”

سئل روري ماكلروي عن مدى “عامل كبير” في أداء بطولة سوببر PGA الشهر الماضي الذي كان يلعب مع سائق النسخ الاحتياطي بعد أن أُجبر على إخراج رقم 1 من اللعب عندما اعتبرته USGA غير متطابق.

وقال: “لم تكن صفقة كبيرة بالنسبة ل Scottie (Scheffler) ، لذلك لم يكن ينبغي أن يكون مشكلة كبيرة بالنسبة لي”.

شيفلر ، اللاعب رقم 1 في العالم الذي ذهب للفوز في PGA ، قد أخرج سائقه من اللعب لأنه وجد أنه غير متطابق.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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