جون سينا ​​يدير الكعب على كودي رودس في غرفة القضاء على WWE

لقد فعل جون سينا ​​ما كان لا يمكن تصوره ذات مرة.

لقد تحول بطل العالم الذي يبلغ طوله 16 مرة و WWE Babyface منذ فترة طويلة ، والذي كان في جولته التقاعد التي استمرت عاماً ، في النهاية إلى انحياز مع مغني الروك ومغني الروك Travis Scott إلى Cody Rhodes المزدوج أمام حشد من المذهل في مركز روجرز لإنهاء غرفة القضاء يوم السبت.

إنها منطقة مجهولة لـ Cena و WWE.

وقالت The Rock في المؤتمر الصحفي بعد العرض: “الشيء الذي أنا متحمس له هو مشاهدة جون وهو يؤدي هذا”. “لأنه إذا فكرت في الأمر ، فقد كان جون روث لدينا سوبرمان. إنه الرجل الذي لم تفكر أبدًا ، على الإطلاق ، سوف يتحول بهذه الطريقة وفعل. إنه خطر كبير ومن الشهرة أن تفعل شيئًا من هذا القبيل وهو شجاع ووضع الكثير من التفكير فيه. ”

عاجز عن الكلام. 💔 قام جون سينا ​​بفارق شديد على كودي رودس في #wwechamber! pic.twitter.com/jsyacud7wz – WWE (WWE) 2 مارس 2025

كان الثلاثي بصوت عالٍ ويستحم في هتافات “أنت بيعت!” بالنسبة إلى Cena ، الذي سيكون كعبًا حقيقيًا لأول مرة في مسيرته المهنية التي استمرت 23 عامًا في WWE في لحظة سيتم مقارنتها بدور Hulk Hogan Ceens للانضمام إلى NWO في WCW’s Bash at the Beach في عام 1996. فكر في أنه لم يمنح أحد المزيد من “Make-A-Wish” من Cena.

“عندما تصل إلى مكان في حياتك المهنية حيث تعرف أنك بلا شك قد تركت شهورًا في حياتك المهنية وحلمك والشيء الذي أطلبك إلى بقية العالم ، إلى فيلم Stardom ، إلى كل شيء آخر لديه كما هو الحال في حياته ، فإنه يضعك منظوراً مختلفًا وأنه لا يضعك في التقييم في مكان لا يتجاوزه. …

“أو يمكن لأي شخص مثله أن يتضاعف ويقول: أريد أن أخرج على درعتي. أريد أن أعطي كل ما لدي. أريد أن أتحدى نفسي. أريد أن أفعل شيئًا مختلفًا. أريد أن أخاف منه. أريد أن أذهب إلى هناك وأفعل كل شيء. وهذا هو جمال جون سينا. ”

سكوت ، الذي شعر وجوده دينيس رودمان يشبه ، حتى صفع رودس في نقطة واحدة.

فاز Cena ، 47 عامًا ، بمباراة Chamber Chamber للرجال من خلال جعل CM Punk يمرر على STF لكمة تذكرته إلى WrestleMania 41 في لاس فيجاس في 19-20 أبريل لمباراة مع رودس ، بطل WWE بلا منازع.

قال روك: “شعرت أن الليلة وقفت بجانها ، الزوايا الأيقونية”.

بقي في الحلبة عندما خرج رودس لإعطاء الصخور إجابته على ما إذا كان هو سيكون الشخص الذي يبيع نعله إلى “الرئيس النهائي” ويحصل على ثروات وشهرة غير محدودة.

أخبر رودس ، أعلى الطفل في WWE ، The Rock بـ “Go F -K نفسه” لأن روحه تنتمي إلى الحلبة والمشجعين.

سينا ، الذي كان مرشدًا حقيقيًا لروودس ، ثم هز يد رودس وأعطاه عناقًا فيما بدا أنه احتفال برفضه للصخرة.

وبدلاً من ذلك ، أظهرت الكاميرا وجه سينا ​​يتحول إلى صارمة وحامضة بينما كان ينظر إلى الصخور.

ثم قام الرئيس النهائي بحركة الشق التي حلقها و Cena ثم رودس منخفضة الهروب مع ركلة. كان هذا هو نفس الحركة التي تم استخدامها عندما ظهر في Bad Blood في أكتوبر الماضي.

تلا ذلك ضربة شريرة ، وضربت سينا ​​رودس مع روده رولس رودس الذهب الموهوبين من قبل كبير موظفي المحتوى Triple H و WWE Nick Khan بعد مباراته في البطولة ضد رومان رينز في WrestleMania 40 العام الماضي.

في نهاية المطاف ، قام الصخرة بجلد رودس بحزام الوزن المخصص الذي كان له تاريخ وفاة والده داستي رودس عليه وفرك دمه عليه. اعترف روك خلال المؤتمر الصحفي بعد العرض بأن وجود سكوت سيؤدي على الأرجح إلى دخول مغني الراب إلى حلقة WWE في مرحلة ما.

لقد ربطت روك روك مع رودس في برنامج Raw’s Netflix Premiere وتحول الشخصية في Cena بعد خسارته Royal Rumble.

“الشيء الوحيد الذي أحببته الليلة هو أنه لم يكن في أي مكان ، لأن لا أحد يعرف” ، قال Triple H. “عندما أقول لا أحد يعرف ، لا أحد. قبل الانتهاء من الغرفة مباشرة ، قلت للشاحنة “الجميع يستردون ، لدي كل حركة المرور على ما هو التالي”. لقد كانت دائرة ضيقة للغاية من الناس. “

ستحتاج WWE إلى إعطاء سبب يمكن تصديقه لسيينا في تعليم الكعب لأنه يشتهر تقريبًا في هوليوود مثل الصخرة. سينا الصامتة أسقطت ببساطة الميكروفون في المؤتمر الصحفي بعد العرض.

قد يكون ذلك حقيقة أن Cena لم يفز بمباراة واحدة في أبريل 2018 وينفد الوقت للفوز باللقب العالمي رقم 17.

في كلتا الحالتين ، انقلبت WWE تمامًا على الديناميكية وأضفت بعض التوابل إلى مباراة سينا ​​ورودس في WrestleMania.