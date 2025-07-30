جون كروك هو آخر عدو لآلجيل ريس بعد تسديدة عشوائية

رياضة
جون كروك هو آخر عدو لآلجيل ريس بعد تسديدة عشوائية

أنجيل ريس حتى يصطاد الانتقادات خلال ألعاب MLB.

تم ذكر مهاجم شيكاغو سكاي ليلة الثلاثاء على بث فيليز خلال فوز دنيوي على وايت سوكس.

كان توم مكارثي ، الرجل الذي يلعب بلعب ، يرسل رغبات عيد ميلاد إلى زميله السابق في فريق كرة السلة في المدرسة الثانوية بوب ويسكوفسكي.

استغل مكارثي هذه الفرصة لرمي ضربة على صديقه.

قال مكارثي: “لقد كان لاعب كرة السلة”. “لعبت في رايدر ومونماوث. هذا كله لأنني فاتني الكثير من الطلقات وقام بتنظيفها.”

كان المحلل و Phillies Slugger John Kruk السابق يستخدم هذه التعليقات من قبل مكارثي لأخذ تسديدته في ريس.

قال كروك: “لا أريد أن أقول أي شيء ، ولكن هناك شخص هنا في شيكاغو يفعل ذلك كثيرًا”.

“هذا صحيح ، إنها تحصل على نقاطها” ، أجاب مكارثي.

وأضاف كروك: “إنها تحصل على كرات مرتدة أيضًا”.

كان تعليق كروك يهدف إلى صياغة ريس الأخيرة لمصطلح “mebounds”.

إنها تستخدم هذا المصطلح لوصف قدرتها على انتعاش ضامناتها ، والتي تشير منتقديين إلى أن تساعد إحصائياتها.

قال كروك: “سنحصل على بعض التغريدات حول ذلك ، أنا متأكد”.

كان على حق.

لم تسمح ريس بتعليقات Kruk Slide ، على الرغم من أنها كانت في منتصف لعبتها عندما تم تقديم التعليقات.

كتب ريس على X في استجابة على ما يبدو على Kruk بعد أن سجلت القصة جولاتها بعد تسجيلها 22 نقطة واستيلاء على 13 كرة مرتدة في خسارة Sky 103-86 أمام الصوفيين: “Clout هو أحد أدوية Helluva. مثلما يصل إلى حد ما”.

ثم تحول ريس إلى تيخوك لمواصلة التنفيس.

“إلى أي شخص كان هذا يعني بالنسبة لي ، وأنت تواجه صعوبة في الحياة ، جيد” ، فم ريس.

في حين أن الانتقادات حول قدرتها على الانتهاء من الحافة قد تبعتها طوال فترة وجودها في WNBA ، أنشأت ريس نفسها كواحدة من أفضل المرتفعات في الدوري.

قامت بتصميم أكبر عدد من الأزواج من قبل صاعد في 26 عامًا. هذا الموسم ، أصبحت أسرع لاعبة تصل إلى 500 نقطة و 500 كرة مرتدة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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