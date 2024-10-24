جون مارا يدعم بريان دابول وجو شوين في تحرك العمالقة المتحدي

لقد كان أقرب ما يكون إلى التصويت على الثقة الذي يمكن للمالك المشارك لفريق يتكون من 2-5 وغارق في المركز الأخير أن يقوم به.

قال جون مارا ليلة الأربعاء أنه ليس لديه خطط للقيام بخطوة – الآن أو في المستقبل القريب – مع المدير العام للعمالقة جو شوين أو المدرب الرئيسي بريان دابول، على الرغم من النضالات المستمرة للفريق الذي يخسر المباريات ويحقق نقاط تسجيل في مهمة: مستحيلة.

وقال مارا: “من الواضح أننا جميعاً نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما نحن فيه الآن”. “لكنني سأقول شيئًا واحدًا، نحن لا نجري أي تغييرات هذا الموسم ولا أتوقع إجراء أي تغييرات في فترة الإجازة أيضًا.

“لن أقوم بتشريح أداء اللاعبين الفرديين أو الهجوم مقابل الدفاع أو أي شيء من هذا القبيل. أردت فقط أن أدلي بهذا البيان.

“سيكون هناك وقت ومكان بعد الموسم للحديث عن هذا الأمر بمزيد من التفاصيل.”

كان مارا يتحدث في حدث مهم وعاطفي لنفسه ولعائلته: عرض فيلم “الدوق: حياة ويلينغتون مارا العملاقة” في مركز بالي للإعلام.

يروي الفيلم الوثائقي حياة والده، بطريرك الامتياز ويلينجتون مارا، وسيتم بثه ليلة الجمعة على شبكة NFL كجزء من الاحتفال المستمر بالموسم المائة للعمالقة.

وبينما كان جون مارا يفكر في إرث والده، قال إنه يريد استخدام الدرس الذي تعلمه منه لمواصلة المسار.

قال مارا: “أعتقد أنني سأحاول التحلي بالصبر أكثر مما كنت عليه في السنوات الأخيرة”. “لقد كان يبشر بذلك طوال الوقت، وربما كنت مذنبًا لعدم التحلي بالصبر بما فيه الكفاية في السنوات الأخيرة، وهذا أحد الأسباب التي تجعلني ملتزمًا تجاه جو وبريان دابول ومنحهما فرصة لتغيير هذا الأمر.

“الأمر صعب للغاية لأن السنوات العشر أو الـ 12 الماضية لم تكن جيدة جدًا للجماهير وهذا يجعل الأمر صعبًا بشكل خاص. لكن عليك أن تفعل الشيء الصحيح ونحن ملتزمون بفعل ذلك ومتابعة هذه العملية.

العمالقة في طريقهم نحو موسم خسارتهم الثامن في السنوات التسع الماضية – وموسم الخسارة العاشر في آخر 12 عامًا.

حقق الظهور الأول لشوين ودابول نجاحًا ساحقًا – حيث فاز العمالقة بنتيجة 9-7-1، وفازوا بأول مباراة فاصلة للامتياز منذ موسم 2011، وحصل دابول على لقب أفضل مدرب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لهذا العام.

منذ ذلك الحين، كان كل شيء في حالة انحدار: 6-11 في عام 2023 والعروض الضعيفة هذا العام.

العمالقة هم وحدهم في المركز الأخير في NFC East، 0-3 في القسم و0-4 على أرضهم، وسجلوا هبوطًا واحدًا فقط في الخسائر الأربع.

لم يكن مارا صبورًا عندما طرد بن ماكادو قبل موسمين كاملين.

طردت مارا بات شورمور وجو جادج بعد موسمين لكل منهما.

دابول هو أول مدرب يصل إلى العام الثالث منذ أن كان توم كوغلين مع العمالقة لمدة 12 عامًا.

بدأت الأدلة في التجريم، لكن مارا يصر على أنه يظل ثابتًا على أن شوين ودابول يستطيعان تغيير هذا الأمر.

قال مارا: “حسنًا، فقط العملية التي قاموا بها هي التواجد في الاجتماع معهم”. “حيث يروننا نمضي قدمًا، ونتحدث عن تقييمهم لموظفينا، ما زلت أثق في كليهما.”

لم يعلق مارا على معاناة لاعب الوسط دانييل جونز.

وقال: «لن أخوض في انتقاد اللاعبين الفرديين. “من الواضح أننا نكافح من الناحية الهجومية الآن ولكن هناك الكثير من الأسباب لذلك.”

استمعت مارا مرة أخرى في فترة الإجازة بينما أوضح شوين لماذا كان عدم تقديم التزام مالي عميق لساكون باركلي في مصلحة الامتياز.

قبل مارا في النهاية هذا التفكير لكنه اعترف بأنه لن يتمكن من النوم ليلاً إذا وقع باركلي مع النسور.

وها هو يوم الحساب وصل يوم الأحد الماضي، حيث واجه باركلي فريقه السابق للمرة الأولى وركض لمسافة 176 ياردة وهبط مرة واحدة في مباراة 28-3 إيجلز في ملعب ميتلايف.

قالت مارا عن باركلي: “اسمع، إنه يعرف ما أشعر به تجاهه”. “لا أستطيع أن أقول إنني فوجئت بالمباراة التي قدمها. لقد استقبلنا بعضنا البعض قبل المباراة. إنه لاعب عظيم. لم يكن لاعبًا رائعًا بالنسبة لنا فحسب، بل إن الطريقة التي يمثلنا بها خارج الملعب هي دائمًا شيء سأقدره عليه وهو يعرف ذلك.

في الفيلم الوثائقي، يمكن رؤية ويلينجتون مارا وهو يرفع جوائز Super Bowl ويحتفل بلحظات العمالقة العظيمة.

جاء فوز العمالقة الأخير في Super Bowl بعد موسم 2011.

يريد جون مارا أن يعيش تلك الأوقات الأكثر إشراقًا.

وقال: “أكثر مما يمكنك أن تعرفه، صدقني”. “لقد كان هذا صعبًا بالنسبة لي ولعائلتي وخاصة بالنسبة لجماهيرنا وهذا الشيء الذي يؤثر علي أكثر من غيره”.