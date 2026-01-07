جون هاربو هو المرشح المفضل للمراهنة الضخمة ليكون المدرب الرئيسي القادم للعمالقة

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



أصبح المرشح الرئيسي للتدريب في العقد متاحًا للتو في اتحاد كرة القدم الأميركي.

أصبح John Harbaugh الآن هو المرشح الأوفر حظًا ليكون المدرب القادم للعمالقة في DraftKings، حيث انتقلت احتمالاته من 20/1 إلى -150 بعد أن افترق عن فريق Baltimore Ravens يوم الثلاثاء.

وهذا يعني أن هناك فرصة بنسبة 60 بالمائة لأن يصبح Harbaugh هو المدرب الرئيسي القادم للعمالقة.

خلفه هناك مرشح قوي آخر، الحائز على جائزة مدرب العام مرتين كيفن ستيفانسكي، الذي حصل على +200 للفوز بالجائزة (33.33 بالمائة).

تناول ستيفانسكي للتو العشاء مع نحاس العمالقة ليلة الثلاثاء بعد أن طرده براون يوم الاثنين وكان من المقرر إجراء مقابلة يوم الأربعاء.

لذا، من بين هذين المدربين، يتمتع العمالقة بفرصة بنسبة 93.33 بالمائة للحصول على مدرب من النخبة يتمتع بنسب شرعية في Harbaugh أو Stefanski.

احتمالات المدرب القادم للعمالقة وقائمة المرشحين

مدرب الاحتمالات (الاحتمال المئوي ضمني) جون حربو -150 (60.00 بالمائة) كيفن ستيفانسكي +200 (33.33 بالمائة) مايك مكارثي +600 (14.29 بالمائة) جيف هافلي +850 (10.53 بالمائة) كليف كينجسبري +950 (9.52 بالمائة) كريس شولا 12/1 (7.69 بالمائة) كلينت كوبياك 14/1 (6.67%) جيسي مينتر 14/1 (6.67%) بريان فلوريس 16/1 (5.88 بالمائة) فانس جوزيف 18/1 (5.26 بالمائة) الاحتمالات المقدمة من DraftKings متاحة للمراهنة عليها في أريزونا، CO، IL، LA، MI، NH، OR، WV، WY، وأونتاريو

سيكون التعاقد مع Harbaugh بمثابة نعمة كبيرة للعمالقة، الذين طردوا Brian Daboll في منتصف الموسم وكان مايك كافكا مدربًا مؤقتًا بعد ذلك.

فتح DraftKings هذه الاحتمالات من خلال منح الوضع المفضل لمنسق دفاع Packers Jeff Hafley.

أدى توفر Harbaugh وStefanski إلى انخفاض احتمالات هافلي من +300 إلى +850، حيث أنه يقف بقوة في الخارج، وفقًا لصانعي الاحتمالات.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

وفي أسفل اللوحة يوجد كليف كينجسبري (+950)، الذي أعفيه قادة واشنطن من مهام المنسق الهجومي.

من هناك يختلط المرشحون بين 12/1 و18/1.

من المتوقع أن “يلقي العمالقة شبكة واسعة”، وفقًا للمدير العام جو شوين، لكن تقارير متعددة، بما في ذلك احتمالات الرهان، تثبت أن Harbaugh هو المرشح المفضل للهبوط مع Big Blue.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.