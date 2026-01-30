جون هاربو يجري مقابلة مع مدرب QB الخاص بشقيقه جيم لافتتاح المنسق الهجومي للعمالقة

لقد عمل القفز من أحد أخوة Harbaugh إلى الآخر على تحقيق العجائب لجيسي مينتر ومايك ماكدونالد، لذلك ربما يكون هذا هو الحال بالنسبة لشين داي أيضًا.

سيجري العمالقة بقيادة جون هاربو مقابلة مع داي – مدرب فريق تشارجرز – لشغل منصب المنسق الهجومي الشاغر يوم السبت، وفقًا لتقرير شولتز.

بتدريب جيم هاربو، قام فريق Chargers للتو بتغيير في المنسق الهجومي واستأجر مايك مكدانيل ليحل محل جريج رومان المطرود.

من غير المعروف ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بـ Day تحت قيادة McDaniel، لكنه قام بتدريب Pro Bowler Justin Herbert على مدى فترتين في أربعة من خمسة مواسم منذ عام 2021.

عمل داي وماكدانيال معًا في فريق عمل 49ers في 2019-20.

ظهرت شجرة Harbaugh-to-Harbaugh في الأخبار هذا الأسبوع لأن فريق Ravens قام للتو بتعيين Minter كمدرب رئيسي بعد أن عمل تحت قيادة الأخوين و Macdonald’s Seahawks في Super Bowl بعد أن كان المنسق الدفاعي تحت قيادة الأخوين.

من المقرر أن يقوم العمالقة بإجراء مقابلة مع منسق لعبة Colts pass Alex Tanney لشغل منصبهم الشاغر يوم الجمعة، وطلبوا إجراء مقابلة مع مدرب فريق Broncos الوسطي Davis Webb.

كان Tanney و Webb زميلين في الفريق خارج الموسم في 2018 Giants، حيث تفوق Tanney في النهاية على Webb للحصول على مكان في القائمة وأصبح قائد العمالقة على الإطلاق في نسبة الإنجاز (1 مقابل 1).

قدم العمالقة أيضًا طلبًا لإجراء مقابلة مع منسق هجوم كولتس جيم بوب كوتر، مدرب ظهير سابق في Jets.

من المتوقع أن يظل منسق هجوم LSU تشارلي ويس جونيور – الذي كان منسقًا لجاكسون دارت في Ole Miss – في كرة القدم الجامعية على الرغم من إظهار دارت دعمه لمعلمه، وفقًا لـ ESPN.

كان والد فايس مساعدًا لمدرب فريق العمالقة الحائز على جائزة Super Bowl في التسعينيات.

وذكرت شبكة سي بي إس سبورتس أنه من المتوقع أن يعين العمالقة مدرب الظهير الدفاعي دونالد داليسيو.

شغل D’Alesio نفس الوظيفة لفريق Ravens الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم كمدرب للسلامة لفريق Chiefs.

كان محللًا دفاعيًا في LSU في عام 2020.

كان سيتقاطع مع العمالقة كورنباك كورديل فلوت، الذي يتجه إلى وكالة مجانية بعد موسم الاختراق.

قال أحد رؤساء داليسيو لصحيفة The Post: “مدرب شاب عظيم ورائع”.