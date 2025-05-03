جوهرة IKEA الصديقة للميزانية التي تبقي الأحذية خارج الأرض ومرتبة الفوضى

تعتبر موثو الحالات التي تستحق Instagram اتجاهًا منزليًا حاليًا وليس من الصعب معرفة السبب. إنهم يحافظون على فوضى الأحذية القبيحة (والرائحة الكريهة) ، والرياضة ، وعلم الأحذية الصالة الرياضية مخفية ، منظمة ، وسهلة الاستخدام. تحولت أحدث أنظمة تخزين المدخلات من رفوف الأحذية الصغيرة إلى غرف بأكملها ، وبعضها مع محطات غسل الحيوانات الأليفة ، وكاشفات التمهيد ، وخزائن كبيرة. ولكن في الوقت الذي قد يكون فيه إنشاء غرفة الطين المثالية في قائمة ترقيات منزل الأحلام ، فقد لا يكون لديك المساحة أو الميزانية لجعلها حقيقة واقعة.
أدخل أحدث جوهرة Ikea ، رف ملابس älganäs مع تخزين الأحذية. بسعر 24.99 دولارًا فقط ، لن يكون ضغوطًا على ميزانيتك ، وعرضها 18 بوصة فقط ، لن يستغرق الأمر مساحة كبيرة. ومع ذلك ، يوفر älganäs أكثر من خمسة أقدام من التخزين الرأسي ، وهو ما يكفي لتناسب جميع فوضى المدخل. يتم تثبيت الحامل على الحائط باستخدام المراسي في رف الملابس ورف الأحذية يضمن الاستقرار. يحمل رف الملابس ما يقرب من خمسة شماعات مع السترات ، ويحتوي رف الأحذية على زوجين من أحذية بحجم البالغين. كما أنه يأتي مع صينية صغيرة لوضع مفاتيحك ومحفظة ، واثنين من الخطافات المنقولة للقبعات أو الخوذات أو سماعات الرأس أو الحقائب.
أفكار لاستخدام رف ملابس älganäs من ايكيا.
يمكن أن يساعدك رف ملابس älganäs على مسح فوضى المدخل من خلال تنظيم الأشياء الخاصة بك في مكان واحد. بالنسبة للعائلات الرياضية ، يمكن أن تحمل كيسًا رياضيًا وزيًا رسميين على رف الملابس ، وخزفين أو قبعات بيسبول على السنانير ، واثنين من الأزواج من المرابط على رف الأحذية. تتناسب حقيبة الصالة الرياضية تمامًا أسفل حامل الأحذية ، أو يمكنك شراء صينية أحذية Baggmuck من Ikea (1.99 دولار) ، لعقد أزواج إضافية من الأحذية (في الصورة). بالنسبة للأطفال في سن المدرسة ، ومعاطف Hang وحقيبة الظهر على السكك الحديدية ، والحفاظ على شحنات Chromebooks/iPad التي تصدرها المدرسة على صينية الأحذية ، مع وضع الأحذية المدرسية أسفلها. يمكن للسنانير تحمل سماعات الرأس أو أكياس الغداء ، ويمكن أن تقف زجاجات المياه في الدرج الصغير أعلاه.
يعني السعر المنخفض لـ älganäs أنه يمكنك شراء واحد لكل فرد من أفراد عائلتك. إذا كان لديك مدخل صغير ، فحاول الاحتفاظ بها في المرآب بدلاً من ذلك (يمكن للمعدن المطلي بالمسحوق التعامل مع مناطق الرطوبة العالية ويتنظف بسهولة). يتطابق التصميم إلى إضافة أخرى من IKEA: رف معطف Nipåsen ومقعد مع تخزين الأحذية (79.99 دولار). حاول وضعها جنبًا إلى جنب لمزيد من التخزين ومكان للجلوس أثناء ربط الأحذية.