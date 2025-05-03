جوهرة IKEA الصديقة للميزانية التي تبقي الأحذية خارج الأرض ومرتبة الفوضى

تعتبر موثو الحالات التي تستحق Instagram اتجاهًا منزليًا حاليًا وليس من الصعب معرفة السبب. إنهم يحافظون على فوضى الأحذية القبيحة (والرائحة الكريهة) ، والرياضة ، وعلم الأحذية الصالة الرياضية مخفية ، منظمة ، وسهلة الاستخدام. تحولت أحدث أنظمة تخزين المدخلات من رفوف الأحذية الصغيرة إلى غرف بأكملها ، وبعضها مع محطات غسل الحيوانات الأليفة ، وكاشفات التمهيد ، وخزائن كبيرة. ولكن في الوقت الذي قد يكون فيه إنشاء غرفة الطين المثالية في قائمة ترقيات منزل الأحلام ، فقد لا يكون لديك المساحة أو الميزانية لجعلها حقيقة واقعة.

أدخل أحدث جوهرة Ikea ، رف ملابس älganäs مع تخزين الأحذية. بسعر 24.99 دولارًا فقط ، لن يكون ضغوطًا على ميزانيتك ، وعرضها 18 بوصة فقط ، لن يستغرق الأمر مساحة كبيرة. ومع ذلك ، يوفر älganäs أكثر من خمسة أقدام من التخزين الرأسي ، وهو ما يكفي لتناسب جميع فوضى المدخل. يتم تثبيت الحامل على الحائط باستخدام المراسي في رف الملابس ورف الأحذية يضمن الاستقرار. يحمل رف الملابس ما يقرب من خمسة شماعات مع السترات ، ويحتوي رف الأحذية على زوجين من أحذية بحجم البالغين. كما أنه يأتي مع صينية صغيرة لوضع مفاتيحك ومحفظة ، واثنين من الخطافات المنقولة للقبعات أو الخوذات أو سماعات الرأس أو الحقائب.