جويل إمبييد يعاني من كسر في الجيوب الأنفية في أحدث كابوس للإصابة

في الشوط الأول الذي كان للنسيان بالنسبة لفريق 76، تعرض نجمهم الأكبر لضربة إصابة أخرى.

تم الكشف عن إصابة جويل إمبييد، الذي خرج من خسارة الجمعة 121-107 أمام بيسرز بعد ربعين، بكسر في الجيوب الأنفية.

وقال الفريق إنه سيتم إعادة تقييم إمبييد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يتضح بعد الجدول الزمني للعودة.

في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، صعد بنديكت ماثورين لاعب فريق بيسرز للارتداد ليخطئ في مرماه، وبذلك ضرب إمبييد في وجهه عن غير قصد.

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نزل إمبيد على الأرض، ثم خرج في النهاية بمنشفة تغطي وجهه.

ولم يعد للمباراة وأنهى المباراة برصيد 12 نقطة وخمس تمريرات حاسمة وأربع متابعات في 17 دقيقة.

بدأ هذا العام بتعامل إمبييد مع مشكلة في الركبة أبعدته عن الملعب حتى نوفمبر.

تم أيضًا إيقافه ثلاث مباريات بسبب دفع كاتب عمود في فيلادلفيا إنكويرر.

أخيرًا، لقد شارك في ست مباريات فقط هذا العام، وعانى فريق 76، حيث احتل المركز 12 في المنطقة الشرقية برصيد 7-16.

امبييد، في نوفمبر، هاجم منتقديه الذين تحدثوا علنًا عن مخاوفه بشأن المتانة.

لقد كشف عن كسرين مداريين سابقين وكشف في أبريل أنه كان يعاني من حالة خفيفة من شلل بيل.

“لقد كسرت وجهي مرتين. وقال إمبييد للصحفيين يوم الجمعة: “لقد عدت مبكرا مع خطر فقدان رؤيتي”. “…عندما أرى الناس يقولون إنه لا يريد اللعب، فقد فعلت الكثير من أجل هذه المدينة، وأعرض نفسي للخطر عندما يقول الناس ذلك. أعتقد أن هذا هراء… لقد فعلت الكثير حتى تتم معاملة هذه المدينة اللعينة بهذه الطريقة.