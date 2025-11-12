جو مادون يصف تعيين العمالقة توني فيتيلو كمدير بأنه “مهين”

لا يبدو أن جو مادون من محبي تعيين العمالقة توني فيتيلو كمديرهم القادم.

في الواقع، وصف القائد الحائز على بطولة العالم التعيين بأنه “مهين” لأن فيتيلو لم يكن لديه خبرة سابقة في التدريب على المستوى الاحترافي.

أدلى مادون بهذا التصريح يوم الثلاثاء أثناء ظهوره في برنامج “Murph & Markus” على قناة KNBR 680 عندما سُئل عن التعيين.

وبدا أن مادون، الذي لم يدرب في دوري البيسبول الرئيسي منذ عام 2022، يعترض على حقيقة أن فيتيلو لم يدفع مستحقاته للحصول على الوظيفة.

تم تعيين Vitello بعيدًا عن جامعة تينيسي.

وقال مادون خلال ظهوره الإذاعي: “بصراحة تامة، أنا أستخدم كلمة إهانة فقط من وجهة نظر أنه يبدو كما لو أنه ليس من الضروري أن يكون لديك أي نوع من الخبرة على المستوى المهني للقيام بهذه المهمة بعد الآن”.

“عندما كنت قادمًا، كان عليك الحصول على كل ذلك. كان عليك، مثلًا، المرور عبر البطولات الصغيرة. كان عليك ركوب الحافلات. كنت كشافًا. بدأت في عام 1981. وأخيراً حصلت على وظيفة إدارية في عام 2006. أعني، كان هناك طقوس مرور، وطريقة للوصول إلى تلك النقطة. لذا، فإن التفكير في أن شخصًا ما يمكنه القفز هناك والقيام بذلك، يستغرق الأمر 20 عامًا حتى تعتبر مؤهلاً للقيام بذلك، إنه نوع من الإهانة”.

كان فيتيلو نجمًا صاعدًا في صفوف البيسبول بالكلية وتوقف للتدريب في ميسوري وتي سي يو وأركنساس قبل تينيسي.

قام بتدريب المتطوعين على ستة مباريات NCAA Regionals وثلاث مشاركات في بطولة College World Series على مدار المواسم الخمسة الماضية، والتي تضمنت أيضًا فوز المتطوعين بأول بطولة وطنية لهم في عام 2024.

يبدو أن مادون، الذي أدار فريق Rays، Cubs and Angels، أعجب ببعض ما رآه في Vitello، لكنه رسم التعيين كجزء من تحول مجتمعي أكبر، حتى أنه أجرى مقارنة بانتخابات عمدة نيويورك الأخيرة التي شهدت فوز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني على أندرو كومو لهذا المنصب.

وقال مادون: “الآن بعد أن قلت ذلك، الجزء التالي هو أنني لا أتمنى له سوى الأفضل، لأنني أشاهد مقاطع فيديو للرجل وأستطيع أن أفهم في الواقع سبب الاعتقاد بأنه مستعد لفعل شيء كهذا”. “أعتقد أن النقطة الأساسية، في عالم اليوم، هي المتطلبات الأساسية للحصول على وظائف من هذا العيار، وحتى وظائف مثل وظيفة عمدة مدينة نيويورك الآن، فهي لا تتطلب سنوات من الخبرة التي ربما كان عليك أن تمر بها في الماضي. أعتقد أن مهارات الاتصال، ومهارات القيادة المتصورة، هي نوع الأشياء التي تصبح أكثر صلاحية أو أهمية وليس بالضرورة أن يكون لها نوع من المعرفة الداخلية، أو المعرفة العملية بالحرفة في متناول اليد، والتي قد تكون دوري البيسبول الرئيسي أو إدارة مدينة.

“إن الأمر لا يقتصر على لعبة البيسبول فحسب، بل إنه ينتشر في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي.”

أدار مادون فريق رايز من 2006 إلى 2014 قبل أن يذهب إلى شيكاغو، حيث قاد الأشبال من 2015 إلى 2019 وساعدهم على الفوز ببطولة العالم في عام 2016.

كان مديرًا للملائكة من 2020 إلى 22.