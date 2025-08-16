جيانكارلو ستانتون خارج التشكيلة مرة أخرى في يانكيز القلق

شارع. لويس – تبعت ألعاب Giancarlo Stanton الثلاث المتتالية التي تلعب دور الخارجي ثلاثة أيام متتالية.

كان فريق Yankees Veteran Slugger خارج تشكيلة الفريق يوم السبت في مباراة ثانية على التوالي ، بعد فريق يوم الخميس بعيدًا ، لمنحه المزيد من الوقت للتراجع عن الخسائر المادية للعب الملعب في ثلاثة أيام متتالية لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال المدير المدير “آرون بون” قبل مباراة يوم السبت على ملعب بوش: “مجرد تعافي أكثر صرامة بعد آخر (الأربعاء)”. “ثم التواجد هنا (مع حقل صحيح واسع). لذلك سنرى. سنرى ما إذا كان (الأحد) خيارًا أم لا.”

أشار بون إلى أن القضية كانت مع الجزء السفلي من ستانتون ، حيث أصيب بجروح متعددة في الأنسجة الرخوة على مر السنين ، بدلاً من كوعه وهو يلعب عبر ما يعادل كوع التنس في كلا الذراعين.

بدأ Yankees لعب Stanton في الملعب مرة أخرى يوم السبت الماضي كوسيلة لإدخال مضربه في التشكيلة مع Aaron Judge يقتصر حاليًا على واجبات DH وهو يتعافى من سلالة Lext Clud.

ألقى القاضي ما يصل إلى 150 قدمًا في تقدمه الرمي ، ولكن لا توجد مؤشرات على أن عودته إلى الحقل الصحيح وشيك.

لذلك حتى ذلك الحين ، سيواجه يانكيز السؤال اليومي حول ما إذا كان ستانتون يشعر بصحة جيدة بما يكفي للعب في الملعب الخارجي حتى يتمكنوا من الاستفادة من مضربه أو ما إذا كان سيقتصر على الضرب.

قال بون: “لا أريد إلغاءه (في الملعب الخارجي تمامًا)”. “لكن في محاولة أن نكون وثيقًا وذكيًا وذكيًا أيضًا. ويرد الفضل في ذلك ، أتحدث هو وأنا عن كثب عن ذلك وحتى الدخول فيه ،” إذا كان لدينا أي مشاكل ، فلنخرج أمام الأشياء بأفضل ما نستطيع “. سنرى فقط.

وقال بون إن ستانتون كان يستعد للضرب في الأدوار المتأخرة ليلة الجمعة ، والذي كان “أفضل مما كان يتوقع” ، على الرغم من أنه لم يدخل اللعبة في النهاية.

قال بون ، “لا أعتقد أنه أي شيء كبير” ، في الغالب يتقاضى ذلك إلى وجع الأولي في القيام بشيء لم تفعله منذ فترة. “إنه مثل تدريب الربيع. هذا هو السبب في أننا نلعبهم أربعة وخمسة أدوار للبدء وأيام إجازة. أنت تقوم ببناء هذا النطاق الترددي ، إذا جاز التعبير. مثل عداء الماراثون ، فأنت لا تجلس على الأريكة لمدة ثلاثة أسابيع ثم ترتاح ثم تدير الماراثون. عليك أن تتدرب عليها. لذلك جزئيًا.”

بدأ José Caballero في الحقل الصحيح للمباراة الثانية على التوالي.