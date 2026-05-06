جيانكارلو ستانتون لاعب يانكيز ليس مستعدًا للعودة في أي وقت قريب

كان يوم الثلاثاء هو اليوم الأول الذي أصبح فيه جيانكارلو ستانتون مؤهلاً للتنشيط من قائمة المصابين لمدة 10 أيام.

ولكن لا يبدو كما لو أن DH المخضرم، الذي يتعامل مع سلالة “منخفضة الجودة” في ربلة الساق اليمنى، يقترب بالفعل من العودة.

قال المدير الفني آرون بون يوم الثلاثاء إن ستانتون لم يبدأ بعد في ممارسة أي نوع من الجري، حيث لا يزال اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يشعر بآثار مشكلة ربلة الساق المستمرة.

قال بون قبل فوز فريق يانكيز على رينجرز 7-4: “إنه في حالة جيدة، وقد تعرض لبعض الضربات”.

“(إنها باقية) قليلاً. لا تزال تشعر بأنها بسيطة، ولكنها ليست مستعدة لدفعها بعد.”

عندما وصل ستانتون إلى إيل – بعد أربعة أيام من تعرضه للإصابة وهو يركض بين القاعدة الأولى والثانية في مباراة يوم 24 أبريل ضد أستروس، مع انتظار النادي لمعرفة ما إذا كان قد يكون قادرًا على تجنب فترة قصيرة – كان يانكيز يأملون في أن تكون إقامة أقصر.

لكن لدى ستانتون تاريخ من إصابات الأنسجة الرخوة في ساقيه، لذلك قالوا إنهم لن يدفعوا أي شيء لتحويله إلى شيء أكثر أهمية.

في هذه الأثناء، شغل جيسون دومينغيز دور DH في الغالب – بعد تجنب إصابة خطيرة في المرفق عندما أصيب بملعب يوم الأربعاء الماضي – حيث دخل يوم الثلاثاء بضرب .273 مع 0.833 OPS في ست مباريات.

لقد ذهب 0 مقابل 4 في فوز الأربعاء.

كان بن رايس خارج التشكيلة لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، ولا يزال يعاني من وجع من كدمة في يده اليسرى عانى منها يوم الأحد.

كان رجل القاعدة الأول البطيء يأمل في التقاط مضرب في وقت ما يوم الثلاثاء لمعرفة مدى التحسن الذي حققه، ولكن كان في الغالب ينزل للحصول على العلاج.

قالت رايس قبل أن تحاول التأرجح: “اليوم أفضل”.

بدأ بول جولدشميت مرة أخرى في القاعدة الأولى مكان رايس وذهب 2 مقابل 4 بجولة على أرضه.

بدأ كارلوس رودون عملية إعادة التأهيل الثالثة والأخيرة على الأرجح ليلة الثلاثاء مع Triple-A Scranton / Wilkes-Barre – حيث ألقى 85 رمية عبر 6 ¹/₃ الأدوار التي تخلى فيها عن ستة أشواط (خمسة حصل عليها) – طالما أن كل شيء يسير على ما يرام في الأيام القادمة.

قال بون يوم الثلاثاء إن الخطة هي أن يبدأ صاحب اليد اليسرى بدايته التالية مع فريق يانكيز ، على افتراض أنه خرج من البداية بصحة جيدة عندما أنهى عودته من جراحة أكتوبر لإزالة الأجسام السائبة وحلق نتوء عظمي في كوعه الأيسر.

قال رودون في بولار بارك: “أنا مستعد لفعل ما يريدون مني أن أفعله”. “سأكون جاهزًا عندما ينادون اسمي. سيكون ذلك رائعًا.”

قال رودون إن أعماله كان من الممكن أن تكون أكثر هشاشة، لكنه أنجز ما أراد إنجازه فيما يتعلق بزيادة عبء العمل عليه.

بدأ جيريت كول أيضًا عملية إعادة التأهيل الرابعة يوم الثلاثاء مع High-A Hudson Valley – حيث قام ببناء ما يصل إلى 69 ملعبًا بينما تخلى عن خمسة أشواط عبر 4 ¹/₃ أدوار – على الرغم من عدم وجود أي شيء وشيك فيما يتعلق بعودته أثناء مروره بعودة أطول من جراحة تومي جون.

وقال بون: “لا أعرف على وجه اليقين، لكنني ما زلت أعتقد أنه بعيد بعض الشيء”.

– تقارير إضافية من دان مارتن في ووستر، ماساشوستس.