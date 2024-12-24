جيانيس أنتيتوكونمبو، باكس “غاضب” لغيابه عن قائمة عيد الميلاد في الدوري الاميركي للمحترفين

كل ما يريدونه في عيد الميلاد هو… اللعب.

يواجه فريق باكس صعوبة في فهم سبب عدم مشاركته يوم الأربعاء ضمن الفرق العشرة التي ستلعب في يوم عيد الميلاد، والذي يُنظر إليه على أنه أحد الأيام المميزة للدوري الاميركي للمحترفين في تقويم الدوري.

كان ميلووكي عنصرًا أساسيًا في يوم عيد الميلاد في الدوري الاميركي للمحترفين، حيث كان من المقرر أن يلعب في 25 ديسمبر على مدار المواسم الستة الماضية، لكن ذلك انتهى هذا العام وأثار القرار العديد من لاعبي باكس يتساءلون عن السبب.

وقال بروك لوبيز لصحيفة The Athletic: “تلعب الكثير من الفرق في عيد الميلاد، لذا لا يبدو الأمر وكأن هناك فريقين أو أربعة فرق وعلينا معرفة من سنختار في هذه المواقع”. “لا، لديهم الكثير من المباريات في عيد الميلاد. لذا، نعم، أعتقد أن هذا أمر غير محترم، لكنني لا أضع الجدول الزمني. لا أعرف كيف حدث ذلك”.

ولكن لا يبدو أن هناك لاعبًا أكثر نشاطًا من نجم باكس، جيانيس أنتيتوكونمبو.

اعترف أنتيتوكونمبو بأنه كان “منزعجًا بعض الشيء أو متشككًا” في قرار الدوري الاميركي للمحترفين بعدم إدراجهم في احتفالات يوم عيد الميلاد قبل أن يحاول فهم كل شيء.

وقال أنتيتوكومبو للمنفذ: “يجب أن تكون هناك خوارزمية لأنه إذا كانت – كيف يمكنني أن أقول – مثل مسابقة شعبية، فيمكنني أن أقدم لك الحقائق”. “هل تريد مني أن؟ اثنان من اللاعبين الأساسيين في الدوري الاميركي للمحترفين، دام (ليلارد) وجيانيس، وأفضل لاعب في كل النجوم، أليس كذلك؟ والحاصل على المركز الأول في التصويت – ليس في الشرق، بل في الدوري الاميركي للمحترفين بأكمله – ليس في لعبة عيد الميلاد؟ ماذا؟ لا، إنها حقيقة.

“لقد خرجت الأصوات العام الماضي. كنت رقم 1. وكانت السيدة في البداية. لقد كنت بداية. فازت السيدة بجائزة أفضل لاعب. فازت السيدة في مسابقة الثلاث نقاط. ربما هذا لا علاقة له به. أعتقد أننا كنا أحد أفضل الفرق في الشرق العام الماضي. ربما ليس هذا العام، حسنًا. نحن لا نحصل على لعبة عيد الميلاد. لماذا؟ لأن لدينا سوق صغير؟ ربما هذا هو الحال. أو أريد أن أصدق ما أقوله لك، أعتقد أن هناك خوارزمية داخل الدوري الاميركي للمحترفين تختار الفريق الذي سيحصل على أكبر قدر من الاهتمام، وأكبر عدد من المشاهدات في ذلك اليوم.

فاز فريق باكس، الذي عاد مؤخرًا إلى كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة، بخمس من آخر ست مباريات خاضها قبل مباراة ليلة الاثنين ضد فريق بولز، وهم في مجموعة من أفضل الفرق في المنطقة الشرقية.

تتضمن قائمة يوم عيد الميلاد أندية نيكس، سبيرز، تمبروولفز، مافريكس، 76ers، سلتكس، ليكرز، ووريورز، ناجتس وصنز.

الجانب المشرق الوحيد هو أن أنتيتوكونمبو وزملائه في فريق ميلووكي سيتمكنون من الاحتفال بعيد الميلاد في المنزل لأول مرة منذ عام 2017.

قال أنتيتوكونمبو: “أنا غاضب”. “لكنني سعيد في الوقت نفسه لأنني تمكنت من ذلك لأول مرة منذ عام 2017 – نعم، كان عام 2017 آخر مرة أمضيت فيها عيد الميلاد كشخص عادي – لم ألعب مباراة ظهرًا. يمكنني، لمرة واحدة، أن أجلس على أريكتي وأستمتع وأشاهد كرة السلة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأستمتع باللاعبين الآخرين وليس اللاعب الذي يقوم بالترفيه.