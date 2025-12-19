جيانيس أنتيتوكونمبو يتحدث عن شائعات تداول باكس لأول مرة

على الرغم من كل الدراما المحيطة به، يصر جيانيس أنتيتوكونمبو على أنه “محتجز”.

تناول أنتيتوكونمبو، 31 عامًا، التكهنات حول مستقبله غير المؤكد مع باكس يوم الخميس، وأخبر الصحفيين أن التقارير ببساطة خارجة عن سيطرته، وفوض الأمر إلى وكيله.

وقال أنتيتوكونمبو للصحفيين قبل الخسارة 111-105 أمام رابتورز: “إذا كان وكيل أعمالي يتحدث مع باكس حول هذا الموضوع، فهو شخص خاص به. يمكنه إجراء أي محادثة يريدها”.

وتابع بالقول إنه يركز فقط على الحفاظ على صحته، حيث يعاني نجم كل النجوم تسع مرات من شد في ربلة الساق اليمنى أبقته على الهامش منذ 3 ديسمبر.

وأضاف أنتيتوكونمبو: “في نهاية المطاف، أنا شخصيًا لم أجري أي محادثة مع باكس”. “ما زلت منغلقًا على زملائي في الفريق، والأهم من ذلك أنني أعود بصحة جيدة.”

تأتي تصريحات أنتيتوكونمبو في الوقت الذي يمر فيه باكس بفترة باردة، حيث خسر ثمانية من آخر 11 مباراة، ويحتل حاليًا المركز 11 في المنطقة الشرقية.

ادعى أفضل لاعب مرتين أيضًا أن التقارير التجارية لا تؤثر على أي من علاقاته مع زملائه في فريق باكس. وبحسب ما ورد سبق له أن خاطب بعض زملائه في الفريق حول مستقبله وحثهم على التركيز على اللعبة.

قال أنتيتوكونمبو: “هذا لا يؤثر على عملي”. “إنها لا تؤثر على علاقتي مع زملائي في الفريق، ولا تؤثر على علاقتي مع مدربي. ولا تؤثر على علاقتي مع المدير العام. لذلك، لا يزعجني الأمر حقًا لأنهم يعرفون ما أنا عليه. … في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نقلق بشأن ماهية (التقارير).”

“نتحدث عن (التقارير) والعناوين الرئيسية، لكن في نهاية المطاف نحن نقاتل من أجل حياتنا. علينا الفوز بالمباراة”.

وتأتي تعليقاته أيضًا بعد تقرير لقناة ESPN يفيد بأنه ووكيله، أليكس ساراتسيس، يجريان محادثات مع باكس حول مستقبله.

ومع ذلك، أصر مدرب ميلووكي دوك ريفرز على أنه لا يوجد شيء يغلي خلف الكواليس، وأخبر الصحفيين أنه “لم تكن هناك محادثات” وأن أنتيتوكونمبو “يحب ميلووكي ويحب باكس”، وفقًا لشبكة ESPN.

عندما كان أنتيتوكونمبو في الملعب، كان مسيطرًا على نحوٍ لا يقل عن كونه مسيطرًا، حيث بلغ متوسطه 28.9 نقطة و10.1 كرات مرتدة و6.1 تمريرة حاسمة في كل مباراة بينما سدد ما يقرب من 64 بالمائة من الملعب.