جيتس آرون جلين: ما أخطأ فيه وأصابه

قام آرون جلين بخطوة كبيرة هذا الأسبوع، حيث قام بطرد المنسق الدفاعي ستيف ويلكس.

لقد قرأت ردود أفعال بعض المعجبين على X وفي سلسلة الرسائل النصية للمشتركين لدينا، وأنا مهتم برؤية أن البعض منكم غاضب من Glenn بعد هذه الخطوة لأنه يؤكد أنه ارتكب خطأ عندما قام بتعيين Wilks في يناير. لقد نظرت بالفعل إلى الأمر بشكل إيجابي بالنسبة لجلين لأنه أدرك خطأه وتحرك لتصحيحه. كان العديد من المدربين عنيدين.

ذكرني رد الفعل بأن جلين لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه لإقناع المشجعين بأنه الرجل الذي يمكنه تغيير هذا الفريق. سجل 3-11 سوف يفعل ذلك.

لست مستعدًا للقول إن جلين هو الرجل المناسب، لكنني أيضًا لست مستعدًا للقول إنه ليس كذلك. أعتقد أنه لا يزال لديه الكثير ليثبته ونحن نختتم عامه الأول في الوظيفة.