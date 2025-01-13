جيتس آرون رودجرز لديه الكثير من العصير المتبقي

بريت فافر هو أحد الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم التماثل مع آرون رودجرز، ولا يرى لاعبًا يجب أن يفكر في الاعتزال.

قدم لاعب الوسط السابق في Packers و Jets و Vikings النصائح لرودجرز في مقابلة حديثة مع TMZ Sports.

وأعرب فافر، الذي تابع مسيرة رودجرز عن كثب منذ وقتهما معًا في جرين باي، عن ثقته في قدرة Jets QB على الارتداد والعودة للعب على مستوى عالٍ بعد موسم 2024 المخيب للآمال.

أصر فافر قائلاً: “لقد بقي لديه شيء”. “أعتقد أنني على حق عندما أقول إن لديه الكثير من العصير المتبقي في الخزان.”

مع اعترافه بالصعوبات التي واجهها كل من رودجرز وجيتس في الموسم الماضي، يعتقد فافر أن رودجرز موهوب جدًا بحيث لا يمكن أن يفشل.

“أعتقد أنه لا يزال قادرًا على اللعب. لقد رأيت ذلك في هذه المباراة الأخيرة. تذهب، “حسنًا، أين كان ذلك؟”، تابع فافر.

“هذا هو آرون رودجرز الذي نعرفه. إنه يقوم بكل الرميات، والرجال يستجيبون له، ويحبون اللعب معه. أين كان ذلك طوال العام؟”

يشير فافر إلى أداء رودجرز في الأسبوع 18، حيث ألقى أفضل أربع تمريرات لمس في الموسم و274 ياردة في الهواء، في فوز نهاية الموسم 32-20 على ميامي دولفينز.

وأضاف عضو قاعة المشاهير: “إذا كان لديه أي فكرة بسيطة عن رغبته في اللعب وإثبات أنه لا يزال قادرًا على القيام بذلك على مستوى عالٍ، فسأقول له افعل ذلك”.

رمى رودجرز مسافة 3897 ياردة، و28 هبوطًا، و11 اعتراضًا، وتم إقالته 40 مرة بينما أكمل 63 بالمائة من تمريراته بعد أن غاب عن جميع سلاسل موسم 2023 باستثناء واحدة بسبب تمزق في وتر العرقوب.

يدرس رودجرز، الذي بلغ 41 عامًا الشهر الماضي، ما إذا كان سيلعب في عام 2025 أم لا، وقد أعرب عن بعض الاهتمام بالعودة إلى جيتس إذا أراد المدير العام والمدرب الجديد عودته.