جيرمين إليمونور يرد على بيل بيليشيك بسبب إزالة خط Giants O

يريد جيرمين إليمونور أن يشاهده مدربه السابق.

عندما يواجه العمالقة فريق ستيلرز في الأسبوع الثامن، يتحدى Eluemunor بيل بيليشيك – مدرب باتريوتس منذ فترة طويلة والذي هاجم خط هجوم بيج بلو في “عرض بات مكافي” يوم الاثنين – للتركيز على نفس الوحدة.

ركز على مباراة Eluemunor مع النجم المتسرع TJ Watt في التدخل الصحيح، حتى.

لاحظ ما يراه Eluemunor في صد الجري والتمرير للعمالقة: أن الخط، على الرغم من خسارة يوم الأحد أمام النسور وما تشير إليه المقاييس، كان “جيدًا جدًا”.

وقال Eluemunor خلال ظهوره على WFAN يوم الثلاثاء: “سنرى ما سيقوله بيل بعد ذلك”.

لأنه بعد مباراة الأحد، كان تحليل بيليتشيك يتألف بالكامل من النقد.

جوشوا إيزودو، الذي بدأ بدلاً من المصاب أندرو توماس في التدخل الأيسر، “لا ينبغي أن يلعب التدخل الأيسر”. إيفان نيل، المرشح للدور الأول في عام 2022، “لا يلعب”.

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الحراس الذين وقع عليهم العمالقة في وكالة مجانية – جريج فان روتين وجون رونيان جونيور – “مشبوهون جدًا”. وبشكل عام، قال: “إنه خط متشدد”، وهو الخط الذي استسلم لثمانية أكياس ضد النسور وسمح بثالث أكبر عدد من الأكياس (22) في اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الموسم.

يحترم Eluemunor رأي شخص مثل Belichick وتاريخه التدريبي، لكنه لا يهتم بهذه الأفكار.

وقال إليمونور يوم الثلاثاء: “كل ما يعتقده بيل هو ما يعتقده بيل”. “الجميع أحرار في إبداء آرائهم. … لا يهمني كثيرًا ما يقوله المدرب الموجود خارج المبنى والذي لا يقوم بالتدريب حاليًا، وهذه ليست ضربة له. من الواضح أنه مدرب أسطوري، لكن نعم، لا أهتم كثيرًا بما يقوله شخص خارج المبنى عن الوحدة عندما نكون أحد أفضل الفرق في الدوري.

على الرغم من أن هذا قد يكون هو الحال في بعض الأحيان هذا العام، حيث سمح العمالقة بـ 14 كيسًا خلال المباريات الست الافتتاحية قبل كارثة إيجلز، إلا أن هذه النظرة تغيرت بشكل ملحوظ عندما خضع توماس لعملية جراحية في القدم في نهاية الموسم الأسبوع الماضي.

جلس العمالقة متعادلين مع الأسود في درجة حجب التمريرات رقم 14 وامتلكوا ثالث أسوأ درجة صد خلال سبع مباريات، وفقًا لـ Pro Football Focus.

لقد فقدوا امتيازهم في التدخل الأيسر. لقد احتاجوا إلى تجربة إيزيودو في هذا المكان للعام الثاني على التوالي، وقد جاء ذلك بنتائج عكسية عندما سمح بزوج من الأكياس في الربع الأول وثلاثة ضغطات بشكل عام – على الرغم من أن إليمونور اعتقد، كما فعل المدرب الرئيسي بريان دابول يوم الاثنين، أن الهدف الثالث – استقر رجل الخط لمدة عام بعد البداية الصعبة.

قال إليمونور: “في كثير من الأحيان مع شاب، يكون الأمر أشبه بالمحاكمة بالنار، وعليك أن تدخل هناك وتحترق لتدرك ما عليك القيام به وما عليك العمل عليه لكي تصبح أفضل”.

لكن دابول ترك الباب مفتوحا أمام التغيير يوم الاثنين.

لم يلتزم ببدء Ezeudu في التدخل الأيسر ضد ستيلرز، لكن العمالقة ليس لديهم الكثير من الخيارات خارج جلب لاعب آخر – لقد عملوا على اختيار DJ Humphries السابق في الجولة الأولى يوم الثلاثاء – أو نقل شخص مثل Eluemunor عبر الخط.

قال إليمونور، البالغ من العمر 29 عامًا والذي قضى عامي 2019 و2020 يلعب تحت قيادة بيليشيك و”يكره نيو إنجلاند”، الأسبوع الماضي إنه يفضل البقاء في الجانب الأيمن، وضاعف من هذا الشعور يوم الثلاثاء.

وأضاف أنه من الصعب حتى مقارنة ما يشبهه التحول من جانب إلى آخر. لقد حدث ذلك العام الماضي مع فريق Raiders، عندما جاءت 779 من لقطاته في التدخل الأيمن و125 الأخرى في اليسار، لكنه وصف هذا السيناريو بأنه مختلف عن السيناريو الذي يتنقل فيه حاليًا.

حتى أن إليمونور اقترح أن يتركه العمالقة “على جزيرة” وينقلوا المساعدة الإضافية إلى اليسار، إذا لزم الأمر. وهذا، في نظر Eluemunor، يجب أن يجسد مستوى راحته وإيمانه بقدرته على التفوق في التدخل الصحيح.

وهذا الأسبوع، سيعني ذلك العزلة ضد وات – أفضل لاعب دفاعي لعام 2021 والوصيف الذي واجهه Eluemunor من قبل.

إذا كان هذا هو الحال، وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فهو يأمل أن ينضم إليه بيليشيك.

قال إليمونور: “في العام الماضي (انتقلتُ إلى التدخل الأيسر) لأنني كنت في ظروف معينة وكنت أحاول حقًا أن أُظهر قيمتي للناس”. “وهذا العام، أشعر وكأنني أظهر قيمتي في التدخل الصحيح ومدى جودتي هناك.”