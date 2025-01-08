جيرمين بيرتون من فريق البنجالز متهم بالاعتداء على امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا

تم اتهام جيرمين بيرتون، المتلقي الصاعد في فريق Bengals، بالاعتداء على امرأة تبلغ من العمر عامًا كان يواعدها ويهدد بقتل نفسه خلال حادثة أبلغت بها الشرطة في نهاية ديسمبر.

ذكرت صحيفة سينسيناتي إنكويرر يوم الأربعاء أن المرأة، التي زعمت أنها تعرضت للاختناق خلال حادثة 30 ديسمبر/كانون الأول، رفضت في النهاية توجيه الاتهامات.

يأتي ذلك وسط العديد من المشكلات خارج الملعب التي يواجهها بيرتون البالغ من العمر 23 عامًا، بما في ذلك قرار فريق Bengals بعدم سفر المتلقي معهم في نهاية الموسم في بيتسبرغ وتقرير يفيد بأنه كان يواجه الطرد من شقته. .

ويعد تقرير الأربعاء هو الحادث الأكثر خطورة، حيث ترسم تقارير الشرطة صورة مقلقة للأحداث التي وقعت في ديسمبر.

وفقًا لـ Enquirer، اتصلت المرأة برقم 911 حوالي الساعة 8:45 صباحًا يوم 30 ديسمبر، ويمكن سماعها وهي تبكي بشدة.

كان بيرتون والمرأة يتواعدان بشكل متقطع في الشهر السابق للاعتداء المزعوم، وقد التقيا لأول مرة في سبتمبر.

وبحسب ما ورد كان الزوجان قد تشاجرا خلال ليلة في الخارج قبل وقوع الحادث، وفي وقت لاحق، زُعم أن بيرتون طارد المرأة إلى شقتها، وكسر هاتفها وخنقها قبل أن يهددها بالانتحار عن طريق وضع سكين على رقبته.

في مكالمات 911 التي تم إصدارها إلى The Enquirer، أخبرت المرأة عامل الطوارئ أن بيرتون “اقتحم منزلي للتو” وأنه “كسر هاتفي للتو”.

وزعمت أيضًا أن بيرتون كان “مسيئًا للغاية” وكان يفعل أشياء “لا أتسامح معها”.

وقالت في المكالمة إنه كان “يصرخ” عليها في السيارة وأن الاثنين ذهبا في طريقهما المنفصلين، لكن بيرتون شق طريقه إلى منزلها وكان ينتظرها.

“لم يسمح لي بالدخول إلى الداخل. وقالت، بحسب التقرير: “لقد خنقني (غير مفهوم) في الردهة”. “لقد أغلق الباب حتى لا أتمكن من الدخول، وعندما دخلت، طاردني إلى الطابق العلوي. لقد اقتحم منزلي. لقد كسر هاتفي. هذه هي المرة الثانية التي يكسر فيها هاتفي خلال الشهر الماضي.

“لقد كسر هاتفي. لقد ضربني ثم غادر.”

وأصيبت المرأة بجروح طفيفة ولم تكن بحاجة إلى رعاية طبية، وبحلول وقت وصول الشرطة، كان بيرتون قد غادر المكان.

قالت الضحية التي لم تذكر اسمها في الأصل إنها أرادت توجيه الاتهامات لكنها غيرت رأيها فيما بعد.

ووصفت الضحية بيرتون بأنه “نرجسي” و”متلاعب” عندما وصفت تهديده المزعوم بالانتحار وقالت إنه دخل إلى غسالة الأطباق للحصول على سكين ووضعه على رقبته.

وقال البنجالز في بيان لصحيفة The Enquirer: “نحن على علم بالمعلومات المتعلقة بجيرمين بيرتون. سنواصل التقييم بينما نجمع تفاصيل إضافية ولن يكون لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت.”

أفاد المنفذ أن بيرتون نشر رسالة مشفرة على قصته على Instagram يوم السبت نصها “* أكاذيب *. توقف عن ضرب هاتفي.”

لم يكن لدى بيرتون، وهو اختيار من الجولة الثالثة من ألاباما، سوى أربعة مسكات لمسافة 107 ياردات هذا الموسم لفريق بنغلس في الملعب.

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