جيريت كول يتغلب على آرون بون بشجاعة، ويفوز بالمباراة لصالح يانكيز

في معظم الأوقات، عاد جيريت كول إلى فريق يانكيز بعد تعافيه من جراحة تومي جون، وكان الفريق ينقر.

الآن، ما زالوا بدون آرون جادج في التشكيلة وانضم كارلوس رودون إلى ماكس فرايد في إيل.

ثم هناك سلسلة الهزائم السبعة التي جروها إلى ليلة الجمعة.

ليس من المستغرب إذن أن يكون كول أقل قلقًا بشأن ما إذا كان قد قدم أفضل ما لديه أو كان في أفضل حالاته كما هو الحال ضد مينيسوتا، حيث كان الفريق يحاول تصحيح نفسه.

“عودة المسمار،” قال كول عما يعنيه أداءه شخصيًا – خمس جولات من الكرة ذات الجري المزدوج، أثناء الرمي خلال تأخير المطر لمدة ساعة تقريبًا. “كنا بحاجة إلى هذا الفوز اليوم. … عليك القيام بأشياء صعبة في هذا الدوري في بعض الأحيان. في بعض الأحيان لا يكون الأمر ممتعًا. ليس من الممتع الجلوس لمدة ساعة و20 دقيقة، ورمي الثيران، ولكن هذا هو ما نحتاجه. كنا بحاجة إلى المزيد قليلاً الليلة ولحسن الحظ، أنجزنا ذلك.”

في الفوز 5-2 على مينيسوتا، قام كول، الذي بدأ بدايته الثامنة منذ خضوعه لعملية جراحية تومي جون منذ ما يقرب من عام ونصف، بشق طريقه خلال خمس جولات.

توقفت المباراة بسبب عاصفة قادمة بمجرد أن ضرب كول بروكس لي لينهي الجزء العلوي من المركز الثالث.

صاحب اليد اليمنى – بعد توقف المباراة لمدة 53 دقيقة – بقي في اللعبة لجولتين أخريين.

قال إنه ألقى أربع جولات محاكاة لحوالي ثمانية إلى 15 رمية كل 10 دقائق أثناء التأخير وقال آرون بون إنه استمع إلى لاعبه و “رجال الرمي” في اختيار السماح لكول بالاستمرار في الجولة الرابعة.

سمح كول بضربتين وركض في الشوط الرابع وكان بون ينوي سحبه بعد ذلك الشوط – مع تقدم يانكيز بجولة واحدة وكول في 78 رمية.

قال كول: “كان بالتأكيد سيخرجني وأنا بالتأكيد لن أخرج”.

كما أضاف بون، كول، “لم يكن لديه ذلك، وهو أمر رائع”.

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لقد سمح بمضاعفة واحدة أسفل خط الحقل الأيسر إلى Luke Keaschall، لكنه حصل على Trevor Larnach و Lee للخروج من الشوط.

قال بون: “لقد تأثرت لرؤيته يعود إلى هناك ويمر بأعلى مستوى من النظام”. “بمجرد أن قاتل من أجل ذلك، أصبح ملكًا له. لقد أنهى السباق بقوة.”

لم تكن النتائج مهيمنة، على الرغم من أن سبع ضربات وعدم المشي كانت مشجعة وتحسنًا مقارنة بمعظم مبارياته الأربع السابقة – وبالتأكيد الاثنتين اللتين أدتا إلى هذه المباراة.

كول، الذي لا يزال يعثر على أغراضه بعد أن غاب عن عام 2025 بأكمله وما يقرب من الشهرين الأولين من هذا بعد جراحة تومي جون، سمح بتسعة أشواط في 9 جولات ²/₃ فقط في آخر مباراتين له وحصل على 6.12 عصرًا في أربع مباريات بعد أن بدأ عودته بمباريات متتالية بدون أهداف.

وفي يوم الجمعة، عاد إلى لعب الكرة السريعة ذات الأربعة درزات أكثر مما فعل في وقت مبكر من بوسطن في نزهته الأخيرة وحقق نتائج جيدة.

لقد سمح بأربع ضربات أساسية إضافية خلال الأدوار الخمس، ولكن مع المبتدئ بريندان بيك بدءًا من يوم السبت بدلاً من رودون، كل ما يمكن أن يحصل عليه كول كان ذا قيمة.