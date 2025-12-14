“جيريميا لوف” من نوتردام لا يتراجع عن ضجيج “التجميد” من المنافسين

بدلاً من الاستعداد لتصفيات كرة القدم الجامعية، تستمر نوتردام في الظهور في الأخبار لأسباب غير مرغوب فيها.

من بين أحدث المشكلات هو احتمال أن يهدد المديرون الرياضيون من المدارس الأخرى بتجميد (نوتردام) خارج الجداول الزمنية المستقبلية بسبب التقارير المتعلقة بوضع التصفيات التفضيلية للجامعة في العام المقبل، مما يضمن للبرنامج مكانًا في CFP طالما أنهوا في المراكز الـ 12 الأولى في الترتيب النهائي في عام 2026.

تم تناول تقرير التجميد، من Yahoo Sports، من قبل العداء الأيرلندي المقاتل جيريميا لوف يوم السبت، عندما احتل المركز الثالث في التصويت على جائزة Heisman Trophy – ولم يتراجع النجم.

قال لوف: “إنهم خائفون من اللعب معنا”. “إنهم لا يريدون لعب نوتردام لأننا نوتردام. أنت تتركنا خارج جدولك الزمني، إنها ليست نظرة جيدة. لماذا لا تلعب معنا؟ هذه هي الطريقة التي أفكر بها”.

تم استبعاد الأيرلنديين من CFP على الرغم من تحقيقهم 10 انتصارات متتالية لإغلاق الموسم واختاروا عدم اللعب في مباراة بالكرة بعد الازدراء.

كان المدير الرياضي في نوتردام بيت بيفاكوا هو وجه غضب المدرسة من التغاضي عنها في التصفيات، فضلاً عن إخراج نفسها من الاعتبار، وهو القرار الذي انتقده مفوض Big 12 بريت يورمارك باعتباره “فاضحًا”.

من غير الواضح كيف يمكن أن يؤثر التجميد المحتمل على جدول نوتردام المستقبلي، وهذا ليس هو عدم اليقين الوحيد الذي يحيط بالبرنامج، حيث يُنظر إلى المدرب الرئيسي ماركوس فريمان على أنه مرشح تدريب رئيسي محتمل في اتحاد كرة القدم الأميركي.

العمالقة، الذين أقالوا المدرب بريان دابول في وقت سابق من هذا الموسم ويقودهم المدرب المؤقت مايك كافكا، سيكونون من بين الفرق التي ستنظر إلى فريمان.

وقال بيفاكوا للصحفيين: “الجميع يراقب ماركوس”. “الكلية لديها عيون على ماركوس؛ اتحاد كرة القدم الأميركي لديه عيون على ماركوس. أراهن أن هوليوود لديها عيون على ماركوس. … إنه أفضل مدرب على الإطلاق في البلاد لنوتردام، نقطة كاملة، أحد أعظم مدربي الجامعات في البلاد.”

قال لوف: “أشعر أنه إذا ذهب وقام بذلك على مستوى اتحاد كرة القدم الأميركي، فسيظل يتواصل مع اللاعبين، لكن الأمر مختلف قليلاً. هؤلاء رجال بالغون ولديهم عائلات. إنهم ليسوا طلاب جامعيين أو أي شيء من هذا القبيل. من المؤكد أنه سيظل يتواصل معهم بشكل جيد للغاية، لكن لديهم حياتهم الخاصة. ولكن من خارج الجانب الكروي، ربما لن يقضي وقتًا معهم كثيرًا. لكن المدرب (فريمان) سيكون مدربًا عظيمًا في أي مكان وعلى أي مستوى”.