جيري جونز العمل على “كاوبويز” “المهوودية” يتداول قبل مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي

أخبر جيري جونز صاحب رعاة البقر الصحفيين يوم الثلاثاء أنه قد يكون لديه شيء كبير.

تحدث جونز مع وسائل الإعلام قبل مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الخميس وقال إنه كان يعمل على “صفقات جوهرية جميلة” ، على الرغم من أنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال جونز ، وفقًا لصحيفة فورت وورث ستار تيليجرام: “إننا ننظر إلى شيئين يمكن أن يحدث قبل أو بعد المسودة. هناك صفقتان جوهريان. كانا يعملان اليوم”.

يتمتع رعاة البقر بميل لصنع الصفقات خلال المسودة ، حيث حقق دالاس 72 يعود إلى عام 1989 عندما استولت جونز على الفريق ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصفقات المحتملة التي كان يعمل عليها جونز ستحدث قبل أو أثناء المسودة.

لقد نشطت دالاس بالفعل في هذا الموسم ، حيث صنعت تداولتين ، حيث حصلت على لاعب خط الظهير كينيث موراي جونيور من جبابرة وركان كايير إيلام من الفواتير.

يمتلك جونز و Cowboys أكثر من 37 مليون دولار في مساحة الحد الأقصى وكان هادئًا إلى حد ما في وكالة حرة ، حيث توقيع على ظهور جافونتي ويليامز ومايلز ساندرز ، ودافع دانتي فاولر جونيور والدفاع في سليمان توماس.

إحدى التجارة التي من غير المتوقع حدوثها هي صفقة لكرة القدم للهبوط في كورتلاند سوتون المتلقي على نطاق واسع.

ألقت جين سلاتر من شبكة NFL على هذه الفكرة بعد أن كانت الفكرة تدور حول وسائل التواصل الاجتماعي ، واصفة بها “أخبار مزيفة”.

يختار رعاة البقر المركز الثاني عشر في مسودة هذا العام الذي يقام في جرين باي ، وخلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء ، علقت جونز على مدى إعجابه بعمق فئة هذا العام ، وفقًا لـ ESPN ، مضيفًا أن دالاس يبحث عن لاعب تأثير فوري.