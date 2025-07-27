جيري جونز تعثر من قبل عشاق رعاة البقر على دراما ميكا بارسونز

لم يخف مشجعو Cowboys إحباطاتهم تجاه عدم الحصول على ميخا بارسونز حتى الآن عندما تحدث جيري جونز في معسكر التدريب يوم السبت.

عندما خاطب جونز الحشد ، كانت هناك هتافات “Pay Micah” والآثار الأخرى التي تم خلطها في الوقت الذي تعهد فيه مالك دالاس تحسينات بعد حملة مخيبة للآمال 7-10 في عام 2024 ، وفقًا لمقطع فيديو نشرته The Athletic.

وقال جونز: “لقد صدمت العام الماضي عندما انتهى بنا الأمر بالسجل الذي كان لدينا”. “لم أر هذا أبدًا قادمًا … أريدك أن تشاهد ما فعلناه في المناطق التي نحتاجها للعمل عليها. انظر إلى ما فعلناه في هذا الخط الهجومي. انظر إلى ما فعلناه ، إذا صح التعبير ، مع جوهر المتلقي لدينا.

“الكثير من التغييرات هنا. الكثير من التغييرات في التدريب. يتغير الكثير من اللاعبين.”

لكن المشجعين ، في الوقت الحالي على الأقل ، لم يكن قلقًا بشأن أي من ذلك.

إنهم قلقون بشأن بارسونز-أحد أفضل اللاعبين الدفاعيين في اتحاد كرة القدم الأميركي-يلعبون عام 2025 في خيار العام الخامس ، ثم يمسكون في وكالة حرة خارج الموسم المقبل.

في يونيو / حزيران ، قال بارسونز إن الصفقة ستكلف رعاة البقر أكثر بسبب التأخير في تنفيذها ، وفي الأسبوع الماضي ، أخبر المراسلين أنه يتمنى أن يكون لدى دالاس “نفس النوع من الطاقة” التي كرسها الفرق حول الدوري في تمديد نجومهم الدفاعية.

قال بارسونز: “إذا كانوا لا يريدونني هنا ، فإنهم لا يريدونني هنا”. “سأذهب لعملي. أفهم طبيعة العمل. كما قلت ، طالما أنني هنا وتحت العقد ، سأفعل ما يجب أن أفعله لأداء أعلى مستوى. ولكن إذا كانت هذه هي النهاية ، فهذه هي النهاية.”

قام بارسونز ، الذي لا يصمد ولكنه لم يمارس أيضًا بشكل كامل بسبب ضيق في الظهر ، 52.5 كيسًا على مدار السنوات الأربع الأولى من مسيرته في رعاة البقر ، وسرعان ما أصبح مرساة وحدتهم بعد اختيار رقم 12 بشكل عام في مسودة NFL 2021.

قال إنه لا يأخذها شخصيًا ، بل “أنا لا أفهم”.

كان مشجعو Cowboys الذين يقفون لنجمهم يميزون أحدث تجاعيد في الملحمة ، حيث ادعى جونز بشكل غريب المراسلين الأسبوع الماضي أنه “لمجرد أن نوقعه لا يعني أننا سنحصل عليه” – مدعيا أن بارسونز غاب عن ست مباريات في عام 2024 عندما فاته ، في الواقع فقط.

وقال جونز للصحفيين ، “العقود أربع أو خمس سنوات ، حسنًا؟ هناك الكثير من المياه تحت الجسر إذا خرجت إلى هناك وقمت بشيء في الأولين أو الثلاثة”. “يمكنك أن تتعرض لسيارة ، على محمل الجد. لذلك هناك الكثير لننظر إليه على مدار سنوات في كثير من الأحيان يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. هل سمعت يومًا عن أي أندية تلتزم بالاعبين ، ثم لم يخرجوا بعد التزامهم؟”

ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنع رعاة البقر من التخلص من صفقة أخرى على المدى الطويل يوم الأحد ، حيث وقعوا في النهاية الضيقة جيك فيرغسون إلى تمديد مدته أربع سنوات بقيمة 52 مليون دولار ، وفقًا لتقارير متعددة.