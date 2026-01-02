جيري نيوهايزل من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس يتبع تشيب كيلي إلى نورث وسترن

بعد ما يقرب من عقد من الزمن على هامش جامعة كاليفورنيا، يتتبع جيري نيوهايزل وجهًا مألوفًا لمنافس Big Ten.

يقوم مساعد بروينز السابق بأخذ مدرب الوسط في نورث وسترن، حيث حصل رئيسه السابق في جامعة كاليفورنيا، تشيب كيلي، على مهام منسق هجوم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بدأ نيوهايزل، الذي لعب قورتربك في ويستوود في الفترة من 2012 إلى 2015، مسيرته التدريبية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في عام 2018 كمساعد خريج في فريق كيلي، وعندما غادر المدرب الرئيسي إلى ولاية أوهايو في عام 2024، بقي في الجامعة تحت قيادة ديشون فوستر.

لقد عمل كمدرب متشدد حتى إقالة فوستر في عام 2025، ثم تم منحه علامة المنسق الهجومي المؤقت.

بعد أيام، تم إخراجه من الملعب على أكتاف لاعبيه بعد فوز مفاجئ مذهل على ولاية بنسلفانيا.

ومع ذلك، تلاشت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث أنهت 3-9 فقط.

واصلت المدرسة تعيين بوب تشيسني من جيمس ماديسون مدربها الرئيسي التالي، ولم يتم الاحتفاظ بنيوهايزل.

تعود علاقات نيوهايزل بجامعة كاليفورنيا، بطبيعة الحال، إلى ما هو أبعد من أيام اللعب والتدريب.

كان والده، ريك نيوهايزل، يدير فريق بروينز في الفترة من 2008 إلى 2011.

سيعمل كل من جيري نيوهايزل وكيلي في نورث وسترن تحت قيادة ديفيد براون، الذي يشغل منصب المدير الفني لفريق Wildcats منذ عام 2023.