جيسيكا بيغولا يتجول إلى الدور ربع النهائي في الولايات المتحدة في الفوز السريع على أمريكان آن لي

جعلت جيسيكا بيغولا أنها تبدو سهلة يوم الأحد.

في مباراتها في الجولة الرابعة على ملعب آرثر آش ، احتلت العالم الأمريكي رقم 4 أمريكيًا بفوزه 6-1 ، 6-2 في 54 دقيقة فقط ضد زميلته الأمريكية آن لي على الفائز في المقدمة في الخط الذي جاء مع صراخ في النصر.

إن نهائيات فردي الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات هي أول ربع نهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 حيث ستلعب إما الأمريكية تايلور تاونسيند أو التشيك بربرا كرياجيكوفا يوم الثلاثاء.

قال بيجولا في الملعب بعد المباراة: “لقد شعرت بالراحة حقًا اليوم”. )

اعتاد الدور ربع النهائي أن يكون شوكة في جانب بيجولا.

قبل الانتقال إلى النهائيات قبل عام ، كانت 0-6 في الدور ربع النهائي في Grands Slams.

في المجموعة الأولى يوم الأحد ، استمرت 25 دقيقة فقط ، فقدت Pegula نقطة واحدة فقط عند عودة خدمة لي الثانية.

أعطت شريحة Li الخلفية في الشبكة Pegula استراحة المجموعة المبكرة مثل “دعنا نذهب جيسي!” هتافات اندلعت من المشجعين.

تحرك بيغولا بشكل جيد بين خط الأساس والشبكة.

فازت بشكل مثير للإعجاب 12 من 15 نقطة صافية وفازت بنسبة 85 في المئة من النقاط في أول وصول لها. كان لديها اثنين من ACEs و 12 فائز مع 12 خطأ لا ينسى ضد لين 19.

كان الأمريكيان قد لعبوا في السابق هذا الموسم في رولاند غاروس في الجولة الثانية. حصلت Pegula على النصر ولكن Li اختبرها في مجموعة التعادل النهائية ، 6-3 ، 7-6 (3).

وقالت بيغولا: “عندما تخدم بشكل جيد ولديها ثقة كبيرة ، فهي خطيرة حقًا”. )

تطارد Pegula رصيفًا نهائيًا آخر في Flushing بعد أن خسرت أمام أرينا Sabalenka رقم 1 في العام الماضي في مباراة ضيقة لكنها فازت بجامعة Sabalenka في مجموعات متتالية ، 7-5 ، 7-5.