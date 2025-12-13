جيلي رول يرفع الغطاء عن فقدان رؤيته للألوان (والجاني المشترك الذي يلومه)

في حلقة من برنامج “The Joe Rogan Experience” التي شاركها Chief Nerd مع X، كشف نجم موسيقى الريف جيلي رول أنه استعاد قدرته على رؤية الألوان بعد 20 عامًا مما أشار إليه بـ “عمى الألوان”، كل ذلك بفضل الأكل الصحي.

أخبرت جيلي رول روجان أنه تمكن من رؤية “المفاهيم العامة” للألوان؛ ومع ذلك، لم يكن قادرًا على التمييز بين اختلافات الظل. وقال: “لم أدرك أبدًا أن هناك فروقًا دقيقة وجمالًا، وبعضها كان أكثر إشراقًا في النغمة”. ومع ذلك، بعد تسعة أشهر من توقفه عن تناول السكر، أدرك أن شيئًا ما قد تغير. “منذ متى ونحن نمتلك هذا الخزامى الأرجواني الجميل هناك؟” يتذكر أنه سأل زوجته غير مصدق عن الفرق الذي كان يراه.

وقال جيلي رول، بالتفصيل عن عاداته الغذائية السابقة، إنه تناول “كل السكر” بالإضافة إلى الأطعمة المصنعة. قال روغان: “لابد أنه كان السكر”. “لابد أنه كان مجرد التهاب متفشي.”