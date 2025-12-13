جيلي رول يرفع الغطاء عن فقدان رؤيته للألوان (والجاني المشترك الذي يلومه)

في حلقة من برنامج “The Joe Rogan Experience” التي شاركها Chief Nerd مع X، كشف نجم موسيقى الريف جيلي رول أنه استعاد قدرته على رؤية الألوان بعد 20 عامًا مما أشار إليه بـ “عمى الألوان”، كل ذلك بفضل الأكل الصحي.
أخبرت جيلي رول روجان أنه تمكن من رؤية “المفاهيم العامة” للألوان؛ ومع ذلك، لم يكن قادرًا على التمييز بين اختلافات الظل. وقال: “لم أدرك أبدًا أن هناك فروقًا دقيقة وجمالًا، وبعضها كان أكثر إشراقًا في النغمة”. ومع ذلك، بعد تسعة أشهر من توقفه عن تناول السكر، أدرك أن شيئًا ما قد تغير. “منذ متى ونحن نمتلك هذا الخزامى الأرجواني الجميل هناك؟” يتذكر أنه سأل زوجته غير مصدق عن الفرق الذي كان يراه.
وقال جيلي رول، بالتفصيل عن عاداته الغذائية السابقة، إنه تناول “كل السكر” بالإضافة إلى الأطعمة المصنعة. قال روغان: “لابد أنه كان السكر”. “لابد أنه كان مجرد التهاب متفشي.”
كيف يمكن لنظام غذائي عالي السكر أن يسبب مشاكل جيلي رول في رؤية الألوان
تقول ReFocus Eye Health أن الألوان الباهتة هي علامة مبكرة على اعتلال الشبكية السكري (إليك بعض العلامات الأخرى لمرض السكري التي لا ينبغي للرجال تجاهلها). ويوضحون أننا قادرون على رؤية الألوان عندما يدخل الضوء إلى العين ويضرب الشبكية. تحتوي شبكية العين على خلايا تسمى “المخاريط” التي ترسل رسائل إلى العصب البصري حول الألوان التي نراها. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في العين، مما يحرم شبكية العين من الأكسجين والمواد المغذية. ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر إعتام عدسة العين أو الجلوكوما. عندما تحدث هذه الظروف، يمكن أن تجعل الألوان تبدو باهتة.
تحدث جيلي رول سابقًا عن فقدانه لوزن ما يقرب من 200 رطل من خلال التغذية الأفضل وتقليل الكحول. قال لجيمي كيميل في أبريل 2025 (عبر اليوم): “أنا آكل الكثير من البروتين والخضروات والمشي. هذا ما أفعله”. بالإضافة إلى ذلك، كشف في حلقة 5 يونيو 2024 من Bussin’ With the Boys أنه بعد خسارة 60 رطلاً، أصبح الهيموجلوبين A1C (HbA1C) – وهو مقياس لمتوسط نسبة السكر في الدم لدى الشخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية – يبدو جيدًا. وقال النجم إنه كان يعاني من مرض السكري في السابق.
تقول ReFocus Eye Health أن ضبط مستوى السكر في الدم هو أهم شيء يمكنك القيام به لحماية عينيك من اعتلال الشبكية السكري. ينصحون بالعمل مع فريق الرعاية الخاص بك للتوصل إلى خطة تتضمن الأدوية والنظام الغذائي وممارسة الرياضة والمراقبة المنتظمة.