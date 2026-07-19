جيل الألفية في هوليوود الذين لن يظلوا صامتين بشأن معاناتهم الصحية

لقد مثل العديد من مشاهير هوليود من جيل الألفية بشكل مثالي الاتجاهات الصحية المتنامية لجيلهم. في حين أن الأجيال السابقة ربما استهجنت التحدث علنًا عن القضايا الصحية بسبب وصمة العار، فقد رحبت الأجيال الشابة بهذه الممارسة لكسر حواجز الأجيال، وخلق شعور بالانتماء للمجتمع، وتطبيع المناقشات المفتوحة حول مواضيع غير مريحة. وغني عن القول أن مشاهير الألفية كانوا في طليعة هذا التغيير وناقشوا بشكل علني صراعاتهم الصحية.
من الصعب إنكار أن دخول المشاهير إلى عالم الصحة والعافية المعقد يمكن أن يكون سلاحًا ذو حدين، نظرًا لأن لديهم القدرة على نشر معلومات مضللة. ومع ذلك، من الصعب أيضًا تجاهل أن انفتاحهم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوعي بالقضايا الصحية التي يتم تجاهلها. على سبيل المثال لا الحصر، عندما قامت شابة من جيل الألفية مثل سيلينا جوميز بالكشف عن تشخيص مرض الذئبة لديها، فقد أحدث ذلك طفرة هائلة في الوعي العام حول هذه الحالة.
بالنسبة الى فوغ، عندما تحدث الرئيس والمدير التنفيذي لـ Lupus Research Alliance كينيث إم فاربر في أحد الأحداث، شارك كيف أدى انفتاح جوميز إلى تغيير إيجابي، قائلاً: “عندما ذكرت سيلينا مرض الذئبة، تلقينا مكالمات تطلب معلومات في يوم واحد أكثر مما نتلقى عادةً في شهر كامل.” أحدثت ليدي غاغا، إحدى مشاهير جيل الألفية، تغييرا مماثلا بطريقة مختلفة قليلا من خلال الانفتاح على مرض الفيبروميالجيا. في الدردشة مع موقع MichiganMedicine.org، قال الدكتور دانييل كلاو، مدير مركز أبحاث الألم والتعب المزمن التابع لجامعة ميشيغان، إنه يأمل أن يساعد انفتاح المغنية الشهيرة حول تشخيصها الأشخاص الذين يعانون من أعراض مماثلة ولكن تم فصلهم من قبل أطبائهم للحصول على تشخيص دقيق. بفضل ليدي غاغا، وغوميز، والعديد من جيل الألفية في هوليوود، زاد الوعي حول العديد من القضايا الصحية بشكل كبير.
غيّر تشخيص سيلينا غوميز بمرض الذئبة حياتها
في مقابلة أجريت في أكتوبر 2015 مع مجلة بيلبورد، كشفت سيلينا غوميز البالغة من العمر 23 عامًا آنذاك أنها أخذت استراحة قصيرة من أعين الجمهور للتعامل بشكل خاص مع تشخيص مرض الذئبة الذي تلقته في عام 2013. مرض الذئبة هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تتسبب في إتلاف الجهاز المناعي لأعضاء الجسم وأنسجته من خلال الالتهاب. بينما كانت الصحف الشعبية تعمل بجد في محاولة لإقناع العالم بأنها دخلت مركز إعادة التأهيل بسبب مشاكل الإدمان، كانت جوميز تخضع بالفعل للعلاج الكيميائي وتشعر بالقلق من الإصابة بسكتة دماغية.
خلال ظهورها في أكتوبر 2017 على برنامج “Today”، شاركت مغنية “Calm Down” أنها استمرت في إعطاء الأولوية لعملها حتى أثناء تعاملها مع أعراض مرض الذئبة العديدة التي لا ينبغي للناس تجاهلها، بما في ذلك الحمى والصداع والتعب المستمر. في النهاية، اضطرت جوميز إلى التباطؤ عندما علمت أنها ستضطر إلى إجراء عملية زرع كلية بسبب مرض المناعة الذاتية. بعد ساعات فقط من خضوع نجمة مسلسل Only Murders in the Building لعملية جراحية حيوية، والتي من شأنها استبدال كليتها بكلية صديقتها فرانسيا رايسا، أصيبت بألم موهن جعلها تعاني من فرط التنفس.
وسرعان ما اكتشف الأطباء أن كليتها كانت تتقلب بسبب مشكلة تتعلق بشرايينها، وسيتعين عليها الخضوع لعملية جراحية أخرى مدتها 6 ساعات. قال جوميز ورايسا إن عملية التعافي المرهقة تطلبت منهما الراحة في الفراش، وتجنب السلالم، والمشي لمدة ساعة فقط يوميًا. كلاهما يحتاج أيضًا إلى المساعدة في إنجاز المهام اليومية مثل الاستحمام. ومع ذلك، بفضل عملية زرع الكلى تلك، تم حل التهاب المفاصل لدى غوميز، وانخفض ضغط دمها، وعادت طاقتها، وانخفضت فرص عودة مرض الذئبة لديها إلى 3 إلى 5٪.
سلطت ميغان ترينور الضوء على قضيتين صحيتين أقل مناقشة
خلال حلقة بودكاست “Workin’ On It” لميغان ترينور في أبريل 2023، تحدثت عن تجربتها مع مشكلة صحية لا يتحدث عنها الكثير من المشاهير: التشنج المهبلي. يتم تعريف الحالة بالألم أثناء الجماع، والذي يحدث بسبب تقلصات لا إرادية في جدران المهبل أثناء الإيلاج. خلال حلقة البودكاست الخاصة بـ “All The Bass”، اعترفت بأنها شعرت “بحرقة شديدة” بعد الجماع، وفي بعض الأحيان كانت تواجه صعوبة في المشي. وفي نهاية المطاف، شعرت بالحيرة بعد أن علمت أن معظم النساء لا يشعرن بالألم أثناء وبعد الجماع. وفي مرحلة ما، كان عليها أيضًا أن تضع الثلج على نفسها لتخفيف الألم. بالطبع، لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تحدث فيها نجم الألفية عن مشكلة صحية أقل الحديث عنها.
خلال حلقة أبريل 2023 من برنامج “Today”، شاركت ترينور أنها أصيبت أيضًا باضطراب ما بعد الصدمة بعد الولادة بعد أن استقبلت طفلها الأول، ابنها رايلي، في عام 2021. وبعد أن ذكرت أن أصل حالتها ينبع من اضطرارها إلى الخضوع لعملية قيصرية بينما كانت لا تزال مستيقظة، قالت ترينور: “شعرت وكأنني أقفز من طائرة. طوال الوقت، كنت فقط مع زوجي أرتجف. كنت أستسلم تمامًا. … حقًا، لقد خسرت”. السيطرة، وكل شيء على ما يرام.” بعد عودتها إلى المنزل، استمرت مغنية “لا” في الشعور بالألم الناتج عن الإجراء وشعرت كما لو أنها عادت إلى طاولة العمليات. فقط بعد أن ناقشت أعراضها مع طبيبها أدركت أنها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بعد الولادة.
جلبت الفيبروميالجيا التي تعاني منها ليدي غاغا آلامًا مزمنة هائلة
في معرض X في سبتمبر 2017، كشفت ليدي غاغا أنه تم تشخيص إصابتها بالفيبروميالجيا، وهي حالة ناجمة عن استجابة الجهاز العصبي الشديدة لإشارات الألم. يمكن لأي شخص مصاب بهذه الحالة أن يعاني من آلام العضلات والتعب وضباب الدماغ. وبعد أيام قليلة من الكشف عن التشخيص، أعلنت صانعة أغاني “تصفيق” على إنستغرام أنها اضطرت إلى إعادة جدولة بقية العروض في جولة جوان الخاصة بها لأنها “كانت تعاني من آلام جسدية شديدة”.
كتبت ليدي غاغا أيضًا أن الألم المزمن الناجم عن هذه الحالة منعها من الاستمتاع بحياة منتظمة واتباع شغفها الدائم بالأداء أمام حشد من الناس. أثناء حديثها في جولة أوبرا 2020 Vision Tour في يناير 2020، كشفت الفائزة بجائزة جرامي أنها عانت من “ألم لا يقهر” لأداء الجولة. على مدار ما يقرب من خمس سنوات، عانت ليدي غاغا من ألم موهن للغاية لدرجة أنها اعتقدت أنها قد تموت، كل ذلك أثناء خضوعها لعدد لا يحصى من الاختبارات التي لم تسفر عن نتائج. وبما أن حالتها لم يتم تشخيصها في ذلك الوقت، كان عليها أن تؤدي عملها دون دواء أو علاج.
حتى بعد أن تلقت تشخيص إصابتها بالفيبروميالجيا، استمر طبيبها النفسي في الإشارة إلى حالتها على أنها “ألم عصبي أو استجابة للصدمة”. في مقابلة أجرتها مجلة فوغ في أكتوبر 2018، أعربت ليدي غاغا عن إحباطها من الأشخاص الذين رفضوا اعتبار الفيبروميالجيا مشكلة صحية حقيقية. وبعد أن أوضحت أنها تعاملت مع العديد من مشاكل الصحة العقلية التي تسببت في آلام أعصابها، قالت: “الألم المزمن ليس مزحة. إنه كل يوم تستيقظ فيه ولا تعرف كيف ستشعر”.
أخطأ الأطباء في تشخيص آلام بطانة الرحم التي تعاني منها لينا دونهام لأكثر من عقد من الزمن
في حديثها إلى كوزموبوليتان في يناير 2020، شاركت لينا دونهام أنها بدأت تعاني لأول مرة من ألم موهن، مما جعلها تفقد الوعي تقريبًا، في سن الثالثة عشرة تقريبًا. وعلى مدار العقد التالي، استمر الأطباء في تشخيص حالتها بشكل خاطئ بأنها مصابة بالتهاب الزائدة الدودية والتسمم الغذائي. ولم يقترح الأطباء أنها قد تكون مصابة بمرض بطانة الرحم إلا عندما بلغت السابعة والعشرين من عمرها، وهي حالة تنمو فيها بطانة خارجية مشابهة للبطانة الداخلية للرحم.
كانت تجارب نجمة “Girls” مثل التجارب الأخرى مع حالتها، حيث يستغرق تشخيص التهاب بطانة الرحم حوالي 4 إلى 11 عامًا في المتوسط بعد ظهور الأعراض لأول مرة، وفقًا لمقالة في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد. اعتقدت دنهام بقوة أن السبب وراء استغراقها وقتًا طويلاً حتى يتم تشخيص حالتها بدقة هو رفض الناس التحدث عن مشاكل المرأة الجسدية مثل النزيف والانتفاخ والإسهال، فضلاً عن الاعتقاد بأن النساء كن “في حالة هستيرية” بشأن آلامهن.
واصلت دنهام مشاركة كيف غيّر ألمها علاقتها بجسدها، قائلة: “الألم لا يجعلك تشعرين بالجاذبية بطبيعته؛ الألم لا يجعلك تشعرين بالجمال، لكنه أجبرني بطريقة أخرى على امتلاك جسدي والتعبير عن احتياجاتي”. ونتيجة لذلك، أصبحت قادرة على التعبير عن احتياجاتها الجنسية لشركائها بصوت أعلى ورسم حدود حول ما تريد ارتداؤه أثناء جلسات التصوير. في مقال نشرته مجلة فوغ في فبراير 2018، شاركت دنهام أنها خضعت لعملية استئصال الرحم في سن 31 عامًا لأنها كانت واحدة من العلاجات القليلة المتاحة لمرض بطانة الرحم.
تعاملت هالسي مع العديد من القضايا الصحية بعد الولادة
بالانتقال إلى Instagram Stories (عبر People) في يوليو 2022، شاركت هالسي أنهم مروا بالعديد من الصراعات الصحية منذ أن رحبوا بطفلهم الأول في عام 2021. على الرغم من أن مغنية أغنية “بدوني” تعاملت مع المشكلات الصحية طوال حياتها، إلا أنها وجدت أنها تفاقمت بشكل كبير بعد ولادتها. بالنسبة للمبتدئين، فإن حساسيتها تجاه “كل شيء بشكل أساسي” قد أثارت رد فعل الحساسية المفرطة، مما أدى إلى إرسالها إلى المستشفى.
بعد زيارة عدد لا يحصى من الأطباء بحثًا عن الأعراض، التي لم تذكرها هالسي في منشورهم، تم تشخيصهم أخيرًا بمتلازمة إهلرز دانلوس، ومتلازمة سجوجرن، ومتلازمة تنشيط الخلايا البدينة (MCAS)، ومتلازمة عدم انتظام دقات القلب الانتصابي الوضعي. متلازمة إهلرز-دانلوس هي حالة تسبب ألمًا مستمرًا في المفاصل، من بين أعراض أخرى، بسبب ضعف النسيج الضام في الجسم، في حين أن متلازمة سجوجرن هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب عادةً جفاف الفم والعينين بسبب مشكلة في عمل الغدد. MCAS هي حالة نادرة تسبب نوبات متكررة من ردود الفعل التحسسية على أجزاء متعددة من الجسم، و POTS هي حالة تؤدي إلى زيادة سريعة في معدل ضربات القلب عندما ينتقل الشخص من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف.
علاوة على ذلك، في مقطع فيديو على TikTok في سبتمبر 2025، شاركت هالسي أنها كانت تخضع للعلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابتها باضطرابات التكاثر اللمفاوي (LPDs)، وهي حالة تجعل الجسم يفرط في إنتاج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي لديها القدرة على التحول إلى سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم. على الرغم من أن هالسي لم تكن قادرة على الوقوف بعد العلاج، إلا أنها ما زالت تتطلع إلى التدريبات على جولتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة تجربة هالسي مع التهاب بطانة الرحم معروفة جيدًا لأنها تحدثت عنها مطولًا.