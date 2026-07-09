جيل الألفية وجيل الطفرة السكانية منقسمون على قرار طبيب واحد كبير

تشير الأبحاث إلى أن جيل الألفية وجيل طفرة المواليد لديهم استجابات مختلفة لاحتياجاتهم الصحية المباشرة. وجدت دراسة استقصائية أجراها معهد أبحاث استحقاقات الموظفين عام 2019 أن 82% من الجيل الأكبر سناً لديهم مقدم رعاية صحية أولية مقارنة بـ 65% فقط من جيل الشباب. عندما سئلوا عما إذا كان من المهم بالنسبة لهم رؤية مقدم الرعاية الصحية الأولية الخاص بهم لتلبية كل احتياجاتهم الطبية، أجاب 51% من جيل طفرة المواليد بالإيجاب مقارنة بـ 32% فقط من جيل الألفية. علاوة على ذلك، قال 20% من جيل الألفية إنهم يثقون في حكمهم الخاص في إجراء مكالمات متعلقة بالصحة مع مقدم الرعاية الصحية الأولية مقارنة بـ 14% من جيل طفرة المواليد.

من الآمن أن نقول إن جيل الألفية يعتقدون أن هناك الكثير من العلامات الحمراء التي يجب أن تبحث عنها في طبيب الرعاية الأولية (PCP). وفقًا لـ PR Newswire، أظهر استطلاع أجرته شركة PNC Healthcare عام 2015 أن 25% من جيل الألفية يفضلون الذهاب إلى عيادات الرعاية الحادة، مقارنة بـ 14% فقط من الجيل الأكبر سناً. كما أبرزت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة Frontiers in Public Health أن 51% من جيل الألفية قاموا بزيارة مقدم الرعاية الصحية الأولية أقل من مرة واحدة في السنة. علاوة على ذلك، أظهرت إحدى الدراسات أن جيل الألفية هم الجيل الأكثر عرضة لعدم الأمانة مع أطبائهم.

وفي معرض مناقشة التفاوت بين الجيلين مع مجلة يو إس نيوز، قال الدكتور أتيف ميهروترا، طبيب الباطنة والأستاذ المشارك في قسم سياسة الرعاية الصحية في كلية الطب بجامعة هارفارد: “هذه الاتجاهات أكثر وضوحًا بين جيل الألفية، ولكنها ليست فريدة بالنسبة لهم. أعتقد أن توقعات الناس قد تغيرت. الراحة (تحظى بتقدير) في كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا”. في حين أنه ليس هناك من ينكر أن جيل الشباب معتاد أكثر على الراحة، فقد يكون هناك الكثير من الأسباب التي تجعلهم يفضلون عيادات الرعاية الحادة.