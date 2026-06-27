جيل الطفرة السكانية مقابل جيل الألفية: أي جيل يتمتع بنظافة أفضل في الحمام؟

أشارت الأبحاث إلى أنه يمكننا إضافة تكرار تنظيف الحمام إلى القائمة الطويلة من الأشياء التي يختلف عليها جيل الألفية وجيل طفرة المواليد. وجد استطلاع عام 2019 الذي استشهدت به صحيفة نيويورك بوست أن أكثر من عُشر الجيل الأكبر سناً يمكن أن يقولوا إنهم ينظفون مراحيضهم كل أربعة أسابيع، مقارنة بخمس جيل الشباب فقط. ومع هذه الإحصائية، أصبح جيل الألفية أكثر عرضة بمقدار الضعف مقارنة بجيل طفرة المواليد في تنظيف حماماتهم مرة واحدة فقط في الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن جيل طفرة المواليد احتلوا أيضًا المرتبة الأولى في عادات النظافة الأساسية في استطلاع آخر أجرته Vyv Tech في عام 2019. وفي النتائج التي توصلوا إليها، أفاد 89% من جيل طفرة المواليد بتنظيف حماماتهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مقارنة بـ 74% من جيل الألفية. إذا طلب الجيل الأكبر سنًا من الجيل الأصغر سنًا زيادة وتيرة التنظيف، فقد يعتبرها جيل الألفية بمثابة نصيحة أخرى عفا عليها الزمن بشأن النظافة لا يمكنهم تحملها على الإطلاق. ومع ذلك، في محادثة مع مجلة Self، قالت كيلي رينولدز، الحاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير في الصحة العامة، أستاذ ومدير البيئة وعلوم التعرض ومركز تقييم المخاطر في جامعة أريزونا، إنه من المثالي تنظيف حمامك مرة واحدة في الأسبوع.

وأوضحت: “الكثير من الميكروبات تنمو ببطء، خاصة عندما نتحدث عن الخميرة والعفن في الحمام”. وبعد التأكيد على أن هذه الميكروبات يمكن أن تستغرق من أيام إلى أسابيع لتنمو، قالت إنه من الأفضل تنظيف أحواض الاستحمام والطاولات والأحواض وأي أسطح صلبة أخرى باستخدام منظف مطهر. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأسباب الصحيحة الأخرى التي تجعل هذا النقص في تنظيف الحمام عادة صحية لجيل الألفية لا يفهمها جيل طفرة المواليد.