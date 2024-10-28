جيمس براون يفتقد فيل سيمز وبومر إسياسون في “NFL Today”

يفتقد جيمس براون وجهين قديمين في جدول “NFL Today”.

خلال ظهوره مؤخرًا في البودكاست “SI Media with Jimmy Traina”، أعرب براون – وهو من المخضرمين لمدة 18 عامًا في برنامج CBS – عن أسفه لرفاقه فيل سيمز وبومر إسياسون، الذين خرجوا من “NFL Today” كجزء من تغيير كبير في وقت سابق من هذا العام. سنة.

قال براون (73 عاماً): “نعم، (أفتقدهم)”. “كان بومر وفيل جزءًا لا يتجزأ من ما قمنا به والعلاقات التي كانت لدينا (في NFL Today).”

أعلن سيمز، 68 عامًا، وإسياسون، 63 عامًا، عن مغادرتهما شبكة سي بي إس في أبريل، بعد أشهر من نشر صحيفة The Post أن هناك تغييرًا قد يلوح في الأفق.

انضم جي جي وات، 35 عامًا، ولاعب الوسط السابق في فريق الصقور مات رايان، 39 عامًا، إلى لجنة براون وبيل كوير ونيت بورليسون.

وقال إسياسون، الذي كان محللاً في برنامج سي بي إس منذ عام 2002، عن الشبكة في ذلك الوقت: “قرارهم أكبر من قراري”.

كان سيمز، لاعب الوسط الحائز على جائزة Super Bowl مع العمالقة، جزءًا من البرنامج منذ عام 2017.

وقال براون لـ Sports Illustrated: “لم يبذل أحد جهدًا أكبر من فيل سيمز في معرفة كل Xs وOs، فهو فأر رياضي في هذا الصدد”. “يمكن لبومر إيسياسون أن يتحدث (عن) أي جانب من جوانب هذا الأمر، لأنه يتمتع بخبرة جيدة في الرياضة بشكل عام. (هو) جلب الكثير من القيمة.

على الرغم من صعوبة القرار، فقد نسب براون الفضل إلى المديرين التنفيذيين للشبكة في الطريقة التي تم بها التعامل مع الأمر.

قال: “(يجب علي) أن أعطي شبكة سي بي إس تلميحًا للقبعة”. “كم عدد الفرق التي رأيتها مع بعض اللاعبين المخضرمين الذين قدموا أداءً جيدًا، ولكن في مرحلة ما… لديك المواهب الشابة التي تجلبها.”

براون، الذي أعرب عن “حزنه” بسبب خروج سيمز وإسياسون في مايو، أشاد بوات ورايان بسبب تقديرهما لمن يملأان حذاءهما.

قال براون، وفقًا لإعلان فظيع: “يُحسب لـ جي جي وات ومات رايان أنهما يدركان ذلك، وقد اعترفنا بذلك، على الأقل في الأسبوعين الأولين من العرض”. “لكننا نعلم جميعًا أننا موجودون هناك للقيام بعمل وتقديم ما أرادت القيادة الخروج به من هذه الخطوة وتقديم ما كانوا يتوقعونه.”

يظل Simms وEsiason مشغولين في مكان آخر.

يستضيف Esiason البرنامج الإذاعي الرياضي المحبوب “Boomer and Gio” في نيويورك على WFAN وانضم Simms إلى Fox لتغطية كرة القدم قبل الموسم لـ Giants. كما أنه يستضيف بودكاست مع ابنه، لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي مات سيمز.