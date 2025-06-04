جيمس دولان أفضل أن يكون لدى نيكس جو توري جميعهم

رياضة
جيمس دولان أفضل أن يكون لدى نيكس جو توري جميعهم

لقد رأينا هذا من قبل. لقد رأينا حتى ذلك جيدًا قبل:

كان ذلك في 1 نوفمبر 1995 ، وهو اليوم الذي انتهت فيه عقد باك شوالتر كمدير لليانكيز. لقد قام برفع ثقيل أكثر من أي قائد في تاريخ الفريق ، حيث قام بسحب يانكيز من 91 خسارة إلى لعبة 5 من ALDS في أربع سنوات. كان نخب مشجعي يانكيز في كل مكان. ثم قرر جورج شتاينبرنر تقسيم الطرق معه.

جعل الغضب الناتج ما حدث يوم الثلاثاء – عندما أمر جيمس دولان توم ثيبودو بالسير في العصابة – يشعر وكأنه جوقة من التراتيل.

كان شتاينبرنر يهتز للغاية ، وحاول استئجار شوتالتر مرة أخرى. باك لن يتزحزح. بدلاً من ذلك ، كان عليه أن يستقر على الرجل الذي استأجره بالفعل.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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