جيمس دولان أفضل أن يكون لدى نيكس جو توري جميعهم

لقد رأينا هذا من قبل. لقد رأينا حتى ذلك جيدًا قبل:

كان ذلك في 1 نوفمبر 1995 ، وهو اليوم الذي انتهت فيه عقد باك شوالتر كمدير لليانكيز. لقد قام برفع ثقيل أكثر من أي قائد في تاريخ الفريق ، حيث قام بسحب يانكيز من 91 خسارة إلى لعبة 5 من ALDS في أربع سنوات. كان نخب مشجعي يانكيز في كل مكان. ثم قرر جورج شتاينبرنر تقسيم الطرق معه.

جعل الغضب الناتج ما حدث يوم الثلاثاء – عندما أمر جيمس دولان توم ثيبودو بالسير في العصابة – يشعر وكأنه جوقة من التراتيل.

كان شتاينبرنر يهتز للغاية ، وحاول استئجار شوتالتر مرة أخرى. باك لن يتزحزح. بدلاً من ذلك ، كان عليه أن يستقر على الرجل الذي استأجره بالفعل.