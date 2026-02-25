جيمس هاردن يتعرض لكسر في إبهامه خلال الفوز على نيكس

عانى فريق كافالييرز مما يبدو وكأنه ضربة محتملة في فوزه على نيكس ليلة الثلاثاء.

أعلن الفريق أن جيمس هاردن المكتسب حديثًا أصيب بـ “كسر غير نازح في السلامية البعيدة” في إبهامه الأيمن أثناء المباراة.

وأضاف كافالييرز أن هاردن “سيخضع للعلاج والتقييم المستمر” للإصابة.

على الرغم من الكسر، لا يزال لدى هاردن فرصة للعب ليلة الأربعاء ضد باكس في ميلووكي وهو مدرج حاليًا على أنه مشكوك فيه. هاردن لا يخضع لعملية جراحية ويخطط للعب من خلال الإصابة، حسبما أفاد شمس شارانيا من ESPN.

حدثت الإصابة على وجه الخصوص في يد هاردن التي لم تطلق النار، مما منحه فرصة أفضل للعب من خلالها أو العودة إلى الملعب مبكرًا.

وكان هاردن ممتازا مع كليفلاند منذ استحواذه من كليبرز مقابل داريوس جارلاند قبل الموعد النهائي للتجارة، حيث بلغ متوسطه 18.9 نقطة وثماني تمريرات حاسمة بنسبة 49.4 في المائة في التسديد و48.8 في المائة من مدى 3 نقاط.

فاز فريق كافالييرز بنتيجة 6-1 مع هاردن في التشكيلة، وكانت خسارتهم الوحيدة أمام ثاندر بطل الدوري الاميركي للمحترفين في أوكلاهوما سيتي.

وأشاد كيني أتكينسون، مدرب كليفلاند، بهاردن بعد فوزه على نيكس 107-94، قبل أقل من 24 ساعة من ظهور أنباء الإصابة.

وقال أتكينسون عن هاردن بعد المباراة: “رباطة جأشه وهدوئه”. “لقد أصبح مسيطرًا على اللعبة. وهذا يريح الجميع. إنه أمر ضخم. إنه يعرف أين يجب أن تذهب الكرة. إنه يعرف أشياء نهاية اللعبة. لاعب حاد وحاد.”

وسجل هاردن 20 نقطة في تسديد 8 مقابل 18 وأربع تمريرات حاسمة خلال الفوز.

بشكل عام، بلغ متوسط ​​هاردن 18.9 نقطة و8.0 تمريرات حاسمة و4.6 متابعات منذ انضمامه إلى كليفلاند في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتعادل كافالييرز، 37-22، مع نيكس للمصنف رقم 3 في المؤتمر الشرقي قبل مباراة الأربعاء.