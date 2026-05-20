جيمس وود يحقق إحدى البطولات الأربع الكبرى داخل المتنزه بعد أن ارتدت الكرة من قفاز نيك مورابيتو

أعطى جيمس وود نيك مورابيتو لحظة “ترحيب فظ في الدوريات الكبرى” ليلة الأربعاء في عاصمة البلاد.

سحق لاعب فريق Nationals كرة ذبابة عميقة إلى اليسار والتي لم تخرج من قفاز فريق Mets الصاعد فحسب، بل انتهى بها الأمر بالتحول إلى بطولة كبرى نادرة داخل الحديقة.

حصل لاعب فريق Mets Nolan McLean بسهولة على أول نقطتين من الجزء السفلي من الشوط الثاني قبل أن يسمح بمضاعفة وفردية بضربة من الملعب محصورة بينهما.

أرسل وود، الذي كان لديه 31 لاعبًا في العام الماضي و12 لاعبًا يدخلون مباراة الأربعاء، ذبابة عالية ومقوسة بعمق إلى الحقل الأيسر مما أعاد مورابيتو إلى السياج.

في قمة قفزته، رأى مورابيتو، في أول ظهور له في الدوري الرئيسي، الكرة ترتد من كعب قفازه وتتدحرج على طول الطريق إلى وسط الميدان. يبدو أن لاعب الوسط تيرون تايلور لم يكن يعرف مكان الكرة وبقي بالقرب من مورابيتو، الذي كان في المسار التحذيري.

بحلول الوقت الذي وقف فيه مورابيتو على قدميه وذهب للكرة، كان وود سيسجل حتمًا على هوميروس جامح قطع مسافة 379 قدمًا لكنه لم يغادر حدود ناشونالز بارك أبدًا.

ولزيادة الطين بلة، سقط مورابيتو في ظهوره الثاني في الجزء العلوي من المركز الثالث. لكن مورابيتو حصل على قدر من الخلاص في النصف السفلي عندما قفز ووصل إلى المدرجات أسفل خط الملعب الأيسر على كرة ذبابة Jorbit Vivas التي تحولت إلى ذبابة تضحية.

كان لدى اللاعب المحتمل .754 OPS مع أربعة من أصحاب الأرض و 14 سرقة في 41 مباراة مع Triple-A سيراكيوز هذا العام.