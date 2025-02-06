جيمي بتلر لديه رد فعل “Wild Wild West” على تجارة Wordsbuster Warriors

رياضة
جيمي بتلر لديه رد فعل "Wild Wild West" على تجارة Wordsbuster Warriors

يبدو أن جيمي بتلر لديه رسالة لدورة الدوري الاميركي للمحترفين بعد تداوله مع ووريورز مساء الأربعاء.

تم التعامل مع نجم الدوري الاميركي للمحترفين في تجارة من أربعة فرق شملت هيت ووريورز والجاز والبيستونز ، وفقا لتقارير متعددة.

يتوجه أندرو ويغينز ، و PJ Tucker ، و Kyle Anderson ، واختيار الجولة الأولى المحمية إلى ميامي كجزء من الصفقة التي تنهي الملحمة الطويلة بين بتلر والحرارة.

بعد اندلاع أخبار التجارة عبر الإنترنت ، نشر بتلر أغنية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مع التسمية التوضيحية ، “مرحبًا بك في Wild Wild West”.

وشملت المشاركات أيضا مذكرة الموسيقى الرموز التعبيرية.

تم وضع علامة على مغني الراب والمغني وكاتب الأغاني ومنتج التسجيل في المنشور على Instagram.

ليس من الواضح من ينتمي إلى الائتمانات على الأغنية مع ردود فعل رعايا البلد ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون من مشروع موسيقى ريفي يعمل بتلر معه مع Breland.

تتميز الأغنية بالأغنية التي يمكن اعتبارها إشارة لما سيأتي له مع فريقه الجديد.

ذهبت آية واحدة من الأغنية ، “حاول أن تضع مكافأة على رأسي ، وسوف ينتهي الأمر إلى موت. أي شيء يسير في نهاية الطريق ، لا أحد نوبة لإبطاءني “.

وبحسب ما ورد كان بتلر يفضل الذهاب إلى صنز ، لكن الصفقة التي أرسلته إلى غولدن ستايت من المؤكد أن تكون كافية لجعل بتلر سعيدًا بالخروج من ساوث بيتش ، حيث تدهورت الأمور بينه وبين الحرارة.

في حين أن ميامي قد أسقطت في البداية مفاهيم مفادها أنهم سيتاجرون بتلر-مع رئيس الفريق بات رايلي حتى أصدر بيانًا يقول فيه في ديسمبر-كان عليهم القيام بوجه حوله عندما أصبح من الواضح أن بتلر لم يرغب في اللعب من أجل منظمة بعد الآن.

في الأسابيع التي تلت ذلك ، تم تعليق بتلر ثلاث مرات لأسباب مختلفة تتعلق بـ “السلوك الضار للفريق” ، والتي تضمنت فقدان رحلة فريق والخروج من إطلاق النار في الصباح بعد أن أبلغ أنه لن يكون في تشكيلة البداية .

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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