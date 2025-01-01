جيمي بتلر يدلي بتعليقات غامضة وسط شائعات عن تجارة هيت

اتخذت دراما جيمي بتلر تطورًا آخر يوم الثلاثاء.

تحول نجم هيت إلى غامض عندما سئل عما إذا كان يريد البقاء في ميامي مع انتشار الشائعات التجارية حوله.

“إنه سؤال جيد. من يعرف؟ وقال بتلر للصحفيين: “لا أفعل ذلك”. “ولكن الآن، أنا هنا. لذا، سأقوم بتحقيق أقصى استفادة منه. سوف أتنافس، وسوف أفوز. وهذا كل ما لدي. إنه كثير من الحديث. وهناك الكثير من الضوضاء، وأنا هادئ معها. لا يزعجني على الإطلاق. أنا أحب ذلك. أنا تزدهر في ذلك.

“لكنه يبقي كل ما تتساءل عنه. إنه كذلك. إنه يبقي العالم يتساءل، إلى أين عليك أن تعود وتسألني عن شيء ما. أحبها. من الجيد أن نتحدث عنها. من الأفضل أن تكون مرغوبًا، رغم ذلك. تذكر ذلك.”

كان بتلر أيضًا أمًا عندما سُئل عن قائمته المعلنة للوجهات التجارية المفضلة – صنز، ووريورز، مافريكس وروكيتس.

“هل يهم؟ هل هو كذلك؟ قال بتلر: “لا أعتقد ذلك”. “كل هذا خارج عن سيطرتي على أي حال. كما قلت، أنا هنا. أنا أطوق.”

ويعود إلى الفريق بعد غيابه عن خمس مباريات بسبب المرض.

في الأسبوع الماضي، أوضح رئيس هيت بات رايلي أن الامتياز لن يقوم بشحن فريق كل النجوم ست مرات خارج ميامي على الرغم من تصاعد الأحاديث التجارية في الأسابيع الأخيرة.

جيمي بتلر يتحدث عما إذا كان يريد البقاء في ميامي. “هذا سؤال جيد. من يعرف؟ لا أفعل ذلك، لكني هنا الآن، لذا سأستفيد من الأمر إلى أقصى حد…” #هيت نيشن pic.twitter.com/ha1OChCSNY – زاكاري واينبرجر (@ZachWeinberger) 31 ديسمبر 2024

“نحن عادة لا نعلق على الشائعات، ولكن كل هذه التكهنات أصبحت مصدر إلهاء للفريق وغير عادلة للاعبين والمدربين،” قال رايلي في بيان صحفي بتاريخ 26 ديسمبر. “لذلك، سنوضح أننا لا نتاجر بجيمي بتلر”.

لم يتمكن باتلر وهيت من التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد خلال الصيف، مما ترك مستقبله في ساوث بيتش بعد هذا الموسم في الهواء.

لدى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا خيار لاعب بقيمة 52.4 مليون دولار لموسم 2025-2026 والذي يقال إنه من المقرر أن يرفضه.

وفي 20 مباراة هذا الموسم، بلغ متوسط ​​بتلر 18.5 نقطة و5.8 متابعات و4.9 تمريرات حاسمة.

The Heat 16-14 ويحتل المركز السابع على مستوى الشرق.