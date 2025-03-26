جيمي بتلر يسلم رسالة حادة إلى بات رايلي قبل لعبة Warriors Heat

ربما لا يزال جيمي بتلر يبحث عن فرحته في ميامي ، حتى الآن بعد أن أصبح مع فريق جديد.

حصل فريق Warriors – فريق بتلر الجديد – على الأبواب التي قام بها فريق بتلر القديم – في ليلة عاد فيها النجم المخضرم إلى جنوب فلوريدا للمرة الأولى منذ أن تم تداوله من قبل ميامي لإنهاء علاقة مثيرة للجدل بين الجانبين.

وكان هذا الخلاف معروضًا حيث ناقشت تايلور روكس لمراسل الدوري الاميركي للمحترفين المحادثة التي أجريتها مع بتلر قبل خسارة 112-86 ، حيث ألقى الكثير من الظل على رئيس هيت بات رايلي.

“ليس لدي ما أقوله لبات ، ولم يكن لدى بات ما يقوله لي ما يقوله لي” ، قال روكس إن بتلر أخبرها.

لا ينبغي أن تكون التعليقات مفاجأة كبيرة ، مع الأخذ في الاعتبار كيف انتهت الأمور بالحرارة.

طلب بتلر أن يتم تداوله في يناير وتوضح أن وقته في ميامي سينتهي.

صرحت الحرارة في البداية علنًا بأنها لن تتداول بتلر ، فقط لعكس المسار بعد فترة وجيزة.

تم تعليق بتلر أيضًا ثلاث مرات قبل التجارة ، حيث كان النهائي غير محدد.

انتهت الملحمة أخيرًا في 5 فبراير قبل الموعد النهائي للتجارة في الدوري الاميركي للمحترفين عندما تجمعت الصفقة مع المحاربين.

أنهى بتلر اللعبة برصيد 11 نقطة في 5 من 12 إطلاق النار من الملعب. يمكن سماع Finoes أثناء تشغيل مقطع الفيديو الخاص به داخل مركز Kaseya قبل بعض التصفيق الخفيف عندما تم تقديمه في تشكيلة Startin لـ Golden State.

لم يصافح أيًا من زملائه السابقين في فريق الحرارة وسرعان ما ذهب إلى غرفة الخزانة بعد أن وصل إلى زوج من الأشخاص الذين يجلسون على طول خط الأساس.

وقال بتلر للصحفيين بعد المباراة “لقد حصلت على الكثير من الحب لهذه المدينة وقاعدة المعجبين هنا”. كان الفيديو لطيفًا. لن أقول أن هناك الكثير من المشاعر. لقد دخلت في هذا الشيء على مستوى المستوى وأردت الفوز في اللعبة ، لكن الأمر لم يسير على ما خططنا له. “